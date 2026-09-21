الأمم المتحدة: التوسع الاستيطاني يقسم الأراضي الفلسطينية ويعرقل حل الدولتين

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن التوسع الاستيطاني يؤدي إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية ويشكل عقبة خطيرة أمام تحقيق حل الدولتين، مشددًا على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وقال جوتيريش إن حل الدولتين يظل المسار نحو تحقيق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وتواصلها الجغرافي.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن التطورات المتعلقة بالتوسع الاستيطاني، ومنها مشروع منطقة E1، تهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تداعيات الاستيطان على فرص التسوية السياسية.