مخرج "اختيار مريم" يعلن إضرابه عن الطعام للمرة الثانية.. تفاصيل

أعلن المخرج محمود يحيى، عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إضرابه عن الطعام من جديد، من آجل لعرض وتوزيع فيلمه "اختيار مريم”.

وقال محمود يحيي: زي النهاردة من سنة بالظبط أضربت عن الطعام، أول مرة عشان أطالب بالعرض التجاري لفيلمي اختيار مريم، النهاردة وبعد سنة رتبت فيها أوراقي واتعلمت من أخطائي راجع تاني وماسك في الحلم وهي حقي وطموحي المشروع إني أتشاف واتسمع وفيلمي يوصل للجمهور.

غرفة صناعة السينما:

وتابع محمود يحيي: المرة دي مش هتعشم ولا هطلب جمايل المرة دي بخاطب الجهة المسؤولة رسميا توزع لي فيلمي وتحمي استثماري بخاطب شعبة التوزيع في غرفة صناعة السينما، بخاطبها بكل احترام كمنتج سينمائي مصري وعضو في الغرفة، عايز أعرض فيلمي يا غرفة صناعة السينما المصرية.

واستكمل: كل الأبواب قفلت في وشي وهرجع تاني للإضراب عن الطعام بداية من بكرا لمطالبة غرفة صناعة السينما بالعرض التجاري لفيلمي.. التفاصيل في الفيديو

