غول المسرح.. نجل يوسف عيد: والدي أفنى حياته في الفن.. وكان يستحق التكريم

أحيا هاني عيد، نجل الفنان الراحل يوسف عيد الذكرى الثانية عشرة لوفاة والده، مستعيدًا مسيرته الفنية ومكانته في عالم الكوميديا، معبرًا عن حزنه لعدم تكريم والده في أحد المهرجانات الفنية.

ذكرى وفاة يوسف عيد

وكتب نجل يوسف عيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الذكرى الثانية عشرة لوفاة والدي رحمة الله عليه».

وأضاف: «وكان بيتقال عليه غول المسرح ونجوم خافتة تقف قدامه وكانت بتبقى السبب لقطع عيشه، رغم ذلك للأسف لم يتذكره مهرجان ليكرمه، وهو كان الكريزة اللي بتحلي الفيلم».

وتحل اليوم الذكرى الثانية عشرة لرحيل الفنان يوسف عيد، الذي رحل عن عالمنا عام 2014، تاركًا رصيدًا من الأعمال الفنية التي قدم خلالها العديد من الأدوار الكوميدية، ونجح في ترك بصمة مميزة لدى الجمهور، رغم اقتصار ظهوره في عدد كبير من الأعمال على الأدوار الثانوية.

ابرز أعمال يوسف عيد

ومن أبرز أعمال الفنان يوسف عيد، "الناظر"، "التجربة الدنماركية"، "شارع محمد علي"، "الحرب العالمية الثالثة"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "البشاير"، "حارة برجوان"، وغيرها.