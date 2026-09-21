السفير الياباني: شركاتنا مهتمة بالاستثمار في مجالي التصنيع والطاقة بالسوق المصرية

أكد السفير الياباني لدى مصر إيواي فوميو، أن قطاع الأعمال الياباني يولي اهتمامًا كبيرًا بالسوق المصرية، موضحًا أن هناك فرصة جيدة أمام مصر لاستقطاب المزيد من الشركات اليابانية.

وقال السفير الياباني، خلال لقاء ببرنامج «العالم شرقًا» الذي تقدمه الدكتورة منى شكر عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن اهتمام الشركات اليابانية بالسوق المصرية يتركز بشكل رئيسي على مجالي التصنيع والطاقة، خاصة الطاقة المتجددة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأشاد إيواي فوميو بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واصفًا إياها بأنها مبادرة ممتازة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى وجود عدد من الشركات اليابانية التي تعمل بالفعل داخل المنطقة.

وأوضح أن بعض الشركات اليابانية العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنشط في إنتاج السلع الاستهلاكية، إلى جانب إنشاء مراكز لصيانة المضخات الضخمة المستخدمة في عدد من المحطات.

وأضاف السفير الياباني أن الشركات اليابانية التي دخلت السوق المصرية في وقت مبكر أسست مصانعها في مدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل موقعًا مثاليًا للشركات التي تستهدف التصدير إلى الأسواق الأوروبية والأسواق الخارجية، بما يعزز فرص جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى مصر.