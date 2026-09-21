نجل يوسف عيد ينتقد عدم تكريم والده الراحل: لم يتذكره مهرجان

أحيا نجل الفنان يوسف عيد الذكرى الثانية عشرة لوالده، وذلك عبر صفحته على موقع فيسبوك.

وقال ابن الفنان يوسف عيد: الذكرى الثانية عشرة لوفاة والدي، وللأسف لم يتذكره مهرجان مسرح وقد كان يُطلق عليه لقب غول مسرح.. نجوم خافت تقف قدامه وكانت بتبقى السبب لقطع عيشه.

وأضاف: ولا فكر مهرجان للسينما في تكريمه وهو كان الكريزة اللي بتحلي الفيلم.. بكتب البوست ده يمكن حد يرد للإنسان اللي أفنى حياته في الفن ولرسم ضحكة على الوشوش.

معلومات لا تعرفها عن يوسف عيد:

ولد يوسف عيد بحي الجمالية عام 1948 وثم حصل علي الثانوية الازهرية حتي قرر ان يلتحق بالفن ليقوم بالاشتراك في مسرحية (نحن لا نحب الكوسة ) والتي كانت بداية مشواره الفني ليتالق في ادائه حيث اصبح له مدرسة كوميدية خاصة واسلوب منفرد فهو صاحب الضحكة المميزة ذات الرنين المميز الذي حرص عليها حتي في اواخر ايامه

عاني الكثير في مشواره الفني فبرغم كثرة اعماله الا انه لم ينل من الشهرة والانتشار كغيره من ابناء جيله فقد ولكنه لم يياس وظل يحلم بالشهرة والانتشار وتحدي الاصابة والمرض فقد اصيب بفيروس نادر في العين ما استدعي ذلك اجراء العديد من العمليات الجراحية لجأ الي نقابة الممثلين بعد ان انفق كل ما يملك علي علاج عينيه التي كانت تحتاج لمزيد من الاموال لاجراء عددا من الجراحات