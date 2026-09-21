أحمد السقا وأحمد غزي يجتمعان في دراما رمضان عبر شاشة MBC

علم صدى البلد من مصادر خاصة أن المنتج صادق الصباح يستعد لجمع النجمين أحمد السقا وأحمد غزي في عمل درامي جديد، من المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل عبر شاشة MBC.



ويشهد المسلسل التعاون الأول الذي يجمع أحمد السقا وأحمد غزي في عمل فني واحد، في خطوة جديدة تفتح الباب أمام ثنائية مختلفة على الشاشة، خاصة مع اختلاف تجاربهما وأعمالهما السابقة.



ومن المنتظر أن تبدأ خلال الفترة المقبلة الاستعدادات النهائية والتحضيرات الخاصة بالمسلسل، تمهيدًا لانطلاق التصوير، على أن يتم الإعلان تباعًا عن باقي التفاصيل المتعلقة بالعمل وموعد عرضه.



ويعد اجتماع أحمد السقا وأحمد غزي في عمل واحد من أبرز اللقاءات الفنية المنتظرة في موسم رمضان المقبل، خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها النجمان ضمن بطولة مسلسل واحد.