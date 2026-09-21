طالبتها بتغير إطلالتها.. بلقيس لمتابعة: أنا زي القمر

ردت الفنانة بلقيس، علي احدي المتابعات التي طالبتها بتغير اطلالتها، وذلك عبر موقع الصور الشهير إنستجرام.

وردت بلقيس قائلة: أنا واحدة شايفة نفسي زي القمر.. شعري طويل قصير، تخنت خسيت، أنا زي القمر.

وتابعت بقليس: أنا موقعني شركات عالمية، والشيء المجتمع عليه الناس كلها إن شكلي وشعري وملامحي مطلوبة للشركات العالمية.

بلقيس تدعم الكويت:

وجهت الفنانة بلقيس رسالة الي دولة الكويت بعد الأحداث الأخيرة بسبب حرب أيران مع أمريكا.

وكتبت بلقيس عبر حسابها الشخصي اكس :" يا حبيبتي يا ⁧الكويت‬⁩ استودعتك عند الله استودعتك يا رب دول الخليج كلها ⁧‫السعودية‬⁩ ⁧‫، الامارات‬⁩ ⁧، قطر‬⁩ ⁧‫، البحرين‬⁩، عمان‬⁩ استودعتك برهم وبحرهم وسماؤهم واهلنا فيهم،، استودعتك حياتهم وضحكاتهم وفرحتهم وأمنهم وأمانهم الله لا يحرمنا من بعض يا رب وتنجلي الغيمة . ‬⁩