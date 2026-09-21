الخميس.. نادي «كنوز السينما المصرية» يناقش «الأرض» بمركز إبداع سينما الهناجر

يستضيف مركز إبداع سينما الهناجر بساحة ودار الأوبرا، التابع لصندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس 24 سبتمبر، لقاء سبتمبر من نادي «كنوز السينما المصرية»، لمناقشة فيلم «الأرض» للمخرج يوسف شاهين، في قراءة نقدية تتوقف عند القيمة الفنية والفكرية للفيلم، وما يطرحه من أسئلة حول علاقة الإنسان بالأرض، والهوية، والارتباط بالمكان.

ويدير اللقاء الباحث والناقد السينمائي محمد رمضان حسين، ويتضمن عرض الفيلم ومناقشته في ضوء سياقه التاريخي والجمالي. ويُعد «الأرض»، إنتاج عام 1970 والمأخوذ عن رواية للأديب عبدالرحمن الشرقاوي، من الأعمال التي رسخت حضور الريف المصري في السينما بوصفه فضاءً تتقاطع فيه قضايا الإنسان والمجتمع؛ إذ تدور أحداثه في ثلاثينيات القرن العشرين حول صراع فلاحي إحدى القرى على الأرض، في بطولة محمود المليجي وعزت العلايلي ونجوى إبراهيم.

ويأتي اختيار الفيلم ضمن رؤية نادي «كنوز السينما المصرية» في إعادة قراءة الأعمال البارزة في تاريخ السينما المصرية، ليس باعتبارها جزءًا من الذاكرة الفنية فحسب، وإنما بوصفها نصوصًا إبداعية تظل قابلة للنقاش واكتشاف دلالاتها مع تغير الأجيال.

كما يعكس البرنامج دور صندوق التنمية الثقافية في إتاحة المعرفة السينمائية وتعزيز الصلة بالتراث الإبداعي المصري، اتساقًا مع توجهات وزارة الثقافة نحو دعم التنوير الثقافي وصون الذاكرة الفنية وإتاحة المنتج الثقافي للجمهور.