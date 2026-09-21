أحمد العوضي يطلب الدعاء لوالده بعد دخوله المستشفى: "قوم بالسلامة يا وحش الوحوش"

أعلن الفنان أحمد العوضي دخول والده المستشفى، مطالبًا جمهوره ومتابعيه بالدعاء له بالشفاء والسلامة، وذلك عبر منشور شاركه من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشر أحمد العوضي صورة تجمعه بوالده من داخل المستشفى، وحرص على توجيه رسالة مؤثرة إليه، قائلًا: «إن شاء الله تقوم بالسلامة يا وحش الوحوش».

وتفاعل عدد كبير من متابعي أحمد العوضي مع المنشور، متمنين لوالده الشفاء العاجل وتمام الصحة والسلامة.

على جانب آخر، يعكف أحمد العوضي حاليًا على ترشيح النجوم المشاركين في بطولة مسلسله الجديد «سلطان الديب»، المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني 2027.

ويبحث العوضي خلال الفترة الحالية عن نجم شاب لتجسيد شخصية عدوه ضمن أحداث العمل، والذي يتسبب له في العديد من المشكلات ويحاول التخلص منه، في إطار درامي مليء بالتشويق.

ويتكون مسلسل «سلطان الديب» من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي تشويقي، ومن المقرر تصوير مشاهده بين مصر وإيطاليا.

ويشارك في بطولة المسلسل الفنان أحمد العوضي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ومن المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2027.