أنا الأعلى مشاهدة ومزعلتش من عمرو سعد.. تصريحات نارية من أحمد العوضي

كشف الفنان أحمد العوضي عن عدد من التفاصيل والكواليس المتعلقة بحياته الشخصية ومشواره الفني، متحدثا بصراحة عن الحب والعلاقات العاطفية، وتأثير وفاة والدته على شخصيته، إلى جانب رؤيته للمنافسة الفنية وعلاقته بزملائه، وذلك خلال استضافته في بودكاست "قصتي".

وتطرق أحمد العوضي خلال الحوار إلى نظرته للحب، مؤكدا أن المشاعر قد تتغير مع مرور الوقت، وقال: "الحب ليه مدة صلاحية، ولو الحب انتهى بتفضل الذكريات الحلوة، والقلب ممكن يحب أكتر من مرة، وعشت الحب الحقيقي ثلاث أو أربع مرات".

أحمد العوضي يتحدث عن الحب والعلاقة بين الرجل والمرأة

وأضاف: "لو الست محستش إنها ضعيفة قدام الراجل يبقى محبتش، وبحب العوضي بتاع دلوقتي"، مشيرا إلى أن تجاربه السابقة تركت لديه العديد من الذكريات الجيدة، دون أن يحمل مشاعر كراهية تجاه أي شخص.

وعن علاقاته العاطفية، قال: "كل اللي دخلت معاهم في علاقة عاطفية قالولي أنت أكتر واحد حبيته في حياتي، وعمري ما كرهت حد، وفي كل علاقاتي سايب ذكريات حلوة"، مؤكدا أنه يعيش حاليا حالة حب حقيقية ويشعر بالراحة، كما أعلن عن رغبته في الزواج والإنجاب.

وتحدث العوضي عن فقدان والدته وتأثير رحيلها عليه، قائلا: "بعد وفاة والدتي بقيت رجل لا يخاف، وكان نفسي تفضل عايشة علشان تشوف نجاحي وتعرف أنا وصلت لحد فين"، مشيرا إلى أن والده استطاع القيام بدور الأب والأم، وكشف أن آخر مرة بكى فيها كانت عقب وفاة عدد من أصدقائه من منتجي شركة سينرجي.

أحمد العوضي يكشف علاقته بمحمد إمام وعمرو سعد

وعن المنافسة مع نجوم جيله، تحدث أحمد العوضي عن محمد إمام وعمرو سعد، قائلا إن فيلم "صقر وكناريا" حقق إيرادات أعلى من أعماله، وإنه بادر بتهنئة محمد إمام عبر واتساب، مؤكدا أنه لا يشعر بالضيق من تصريحات عمرو سعد بشأن المنافسة.

أحمد العوضي: أنا الأعلى مشاهدة

وأشار إلى أن نجاحه في الدراما يستند إلى جماهيريته، قائلا: "في الدراما أنا الأعلى مشاهدة"، موضحا أن أعماله تنطلق من أفكار يشارك في صناعتها، كما تحدث عن تقديمه لعدد من الوجوه النسائية، من بينهن كارولين وسارة بركة، معتبرا أن يارا السكري تمثل رهانه الأهم.

واختتم العوضي حديثه بالتأكيد على أن حضوره الجماهيري يمثل نقطة قوة أساسية بالنسبة له، قائلا: "أنا الأعلى مشاهدة، ودي الحقيقة، والأكثر جماهيرية وقربا من البسطاء في الشارع، ومافيش حد بينافسني في الحتة دي".