ريد فلاج يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل

تمكن فيلم ريد فلاج من التواجد ضمن قائمة الأفلام الأعلى تحقيقًا للإيرادات في المملكة العربية السعودية.

واحتل فيلم ريد فلاج المركز الثاني من أصل 10 مراكز للأعمال الأعلى تحقيقًا للإيرادات في السينمات السعودية علي المستوي العالمي، فيما جاء في المركز الأول علي المستوي العربي والمحلي.

أبطال الفيلم:

ريد فلاج" إخراج محمود كريم، وتأليف أحمد محيي، عن فكرة لكيرلس أيمن فوزي، ويشارك في بطولته أحمد حاتم، وجميلة عوض، وشريف منير، ونسرين أمين، وانتصار، وميمي جمال.

وتدور أحداثه في طابع كوميدي حول مفهوم "الريد فلاج"، وتأثيره على العلاقات العاطفية، حيث يتم مناقشة القصة بأسلوب كوميدي من خلال مضيف طيران له علاقات نسائية، يتزوج من مديرة إحدى شركات الدعاية والإعلان، ويخوضان رحلة مليئة بالمواقف الساخرة والمفارقات غير المتوقعة، وبين الغيرة والأسرار والعلامات التحذيرية التي تهدد استقرار حياتهما الزوجية، يجد الثنائي نفسيهما أمام اختبارات تكشف حقيقة مشاعرهما.