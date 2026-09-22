الأوقاف تنفذ 3292 درسا في 20880 مسجدا ضمن أنشطتها الدعوية خلال أسبوع

واصلت الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة بوزارة الأوقاف تنفيذ برامجها الدعوية والعلمية والتثقيفية خلال الأسبوع من السبت 12 سبتمبر إلى الجمعة 18 سبتمبر 2026، بمختلف المديريات الإقليمية، بما يسهم في تعزيز الحضور الدعوي والتثقيفي ونشر الوعي الديني الرشيد.

3 آلاف درس منهجي و20 ألف مسجد بالبرنامج الصيفي للطفل

وشهد الأسبوع تنفيذ 628 مجلسًا للفقه في 6 مديريات، هي: البحر الأحمر، والسويس، ومطروح، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وذلك بعد صلاة المغرب، إلى جانب تنفيذ 26 مجلسًا للفقه للواعظات في 8 مديريات، هي: القاهرة، والدقهلية، ومطروح، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وسوهاج، والبحيرة، والمنيا.

كما تم تنفيذ 3292 درسًا منهجيًّا للأئمة بجميع المديريات، وتنفيذ البرنامج الصيفي للطفل في 20880 مسجدًا بجميع المديريات، يومي الاثنين والأربعاء بعد صلاة العصر، فضلًا عن تنفيذ 81 أسبوعًا ثقافيًّا بالمديريات الإقليمية.

وتضمن الأسبوع تنفيذ ندوة «عقيدتي» يوم الأربعاء بالتعاون مع صحيفة الجمهورية، و625 ندوة علمية في مديريات البحر الأحمر، والسويس، ومطروح، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، يوم الاثنين بعد صلاة المغرب، إلى جانب تنفيذ 2036 منبرًا ثابتًا بجميع المديريات يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب.

383 مجلسًا علميًا و3 قوافل مشتركة مع الأزهر

وشهد الأسبوع كذلك تنفيذ 383 مجلسًا علميًّا بالمديريات الإقليمية، باستثناء المديريات الحدودية: شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح، والبحر الأحمر، والسويس، إضافة إلى تنفيذ 3 قوافل مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف يوم الجمعة 18 سبتمبر.

كما تم تنفيذ 26 قافلة دعوية للواعظات يوم الجمعة 18 سبتمبر بالمديريات الإقليمية، بمشاركة 100 واعظة، إلى جانب تنفيذ 89 درسًا منهجيًّا للواعظات في 13 مديرية، هي: القاهرة، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، والشرقية، والمنوفية، والمنيا، وأسيوط، وبني سويف، وسوهاج، والفيوم، والإسكندرية، وكفر الشيخ.

وفي إطار تكثيف العمل الدعوي بالمناطق المستهدفة، تم تنفيذ القوافل الدعوية بالمناطق الأكثر احتياجًا بمديريات القاهرة، والسويس، وبورسعيد، إلى جانب تنفيذ أنشطة المساجد المحورية في 10900 مسجد بجميع المديريات الإقليمية.

البردة الشريفة و1019 قافلة للشباب و80 ندوة بقصور الثقافة

كما نُفذت مجالس قراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري رضي الله عنه في 3392 مسجدًا من المساجد الكبرى يوم الخميس، فضلًا عن تنفيذ 1019 قافلة للشباب بالتعاون مع وزارة الشباب، و8 قوافل للرحمة والمواساة بالتعاون مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، و60 ندوة صحية بالتعاون مع وزارة الصحة، و80 ندوة بقصور الثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة.

واختُتمت فعاليات الأسبوع بانطلاق الموسم الثالث من دوري الأئمة النجباء، ضمن البرامج التي تستهدف تنمية الجوانب العلمية والثقافية والمهارية للأئمة.