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مدبولي: الفقر وعدم المساواة والتحديات الشديدة تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: الفقر وعدم المساواة والتحديات الشديدة تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
البهى عمرو

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ألقى كلمة في اجتماع القادة حول الشراكة من أجل العمل متعدد الأطراف والأمن والسلام خلال أعمال الدورة العادية 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.


وقال مدبولي، إن الفقر وعدم المساواة والتحديات الشديدة التي تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة تمثل عوائق خطيرة أمام الاستقرار الدولي.


وشدد مدبولي على ضرورة أن تركز الجهود المشتركة كأولوية على منع النزاعات وتسويتها، على ضرورة إعادة توجيه قدرات النظام المالي الدولي بما يحقق قدرا أكبر من العدالة.


وأكد  التزام مصر بالتعددية وتعزيز التعاون الدولي، واستعداد مصر للعمل مع جميع الشركاء لضمان ألا تظل التعددية مجرد تطلع وإنما تصبح أداة فعالة لتحقيق السلام والرخاء والكرامة للجميع.


وتابع مدبولي: الأمم المتحدة تتمتع بمكانة متفردة تمكنها من تقديم المساعدة الحيوية اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة، وطالب بضرورة اغتنام كل فرصة لإضفاء زخم جديد على النظام متعدد الأطراف والوفاء بمسؤولياتنا من خلال توفير الموارد اللازمة.

مدبولي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء التعاون الدولي

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