الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعميق الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر وقبرص

أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تعميق الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر وقبرص والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصة في المجالات الأمنية والعسكرية، بما يحقق التطلعات المشتركة للشعبين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم / الثلاثاء /، وزير الدفاع القبرصي فاسيليس بالماس، وذلك بحضور الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومن الجانب القبرصي؛ السفيرة إلينا رافتي سفيرة جمهورية قبرص بالقاهرة، واللواء كاريس جيورجيو مدير هيئة الأركان العسكرية لوزير الدفاع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى بأن السيد الرئيس رحب بزيارة وزير الدفاع القبرصي، معربًا عن أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر وقبرص، ومؤكدًا ضرورة تعميق الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما والارتقاء بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصة في المجالات الأمنية والعسكرية، بما يحقق التطلعات المشتركة للشعبين الصديقين، كما طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس تناول كذلك أهمية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان، باعتباره آلية محورية لترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة شرق المتوسط، بما يحقق مصالح الدول الثلاث ويُسهم في التصدي للتحديات المشتركة.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير الدفاع القبرصي نقل من جانبه تحيات الرئيس القبرصي إلى السيد الرئيس، مؤكدًا أهمية التعاون الوثيق القائم مع مصر بالنسبة لقبرص، ومشيدًا بالتطور المتواصل الذي يشهده التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

كما أعرب وزير الدفاع القبرصي عن تقديره للدور الذي تضطلع به مصر من أجل خفض التوتر وإرساء السلم والاستقرار بالمنطقة، مشيرًا إلى حرص بلاده على تعزيز التنسيق القائم بين البلدين من أجل مواجهة التحديات المشتركة، وبالأخص في منطقة بحر المتوسط، وأشاد في هذا الإطار بالدور المصري المحوري في مواجهة الهجرة غير الشرعية.