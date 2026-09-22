مدرب السعودية: هدفنا تحقيق كأس الخليج.. وتطوير الدوري لا يعني قوة المنتخب

أكد دونيس، المدير الفني لمنتخب السعودية، أن الهدف الأول هو تحقيق لقب بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 27” المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبل.

ويواجه منتخب السعودية منافسه الكويت غدا، الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في افتتاح مشوار الأخضر بالبطولة.

وقال دونيس، مدرب المنتخب السعودي:‏ “هدفنا الأول هو الفوز باللقب، وعلينا تجاوز ما حدث مع مصعب الجوير وألا يؤثر علينا سلباً”.

وأضاف: “تطور الدوري السعودي لا يعني تلقائيًا قوة المنتخب، لدينا جودة وشخصية أفضل، لكن قلة مشاركة بعض اللاعبين بسبب كثرة الأجانب، خصوصًا في حراسة المرمى، تمثل تحديًا”.

تاريخ السعودي والكويت في بطولة الخليج

لكن صدارة الكويت في عدد الانتصارات لم تصمد أمام منافسها السعودي، إذ يحتفظ الأخضر بالرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالمباريات بعدما حقق 60 انتصارًا خلال 117 مباراة متقدمًا بفوز واحد على الكويت.

وخلال 25 مشاركة، حقق المنتخب السعودي 60 انتصارًا مقابل 25 تعادلًا و32 خسارة، وسجل لاعبوه 176 هدفًا، وهو ثاني أعلى رصيد تهديفي في تاريخ البطولة، بينما استقبلت شباكه 114 هدفًا بفارق تهديفي بلغ +62.

ويأتي العراق في المرتبة التالية من حيث الحضور الرقمي، بعدما خاض 69 مباراة خلال 15 مشاركة حقق خلالها 33 انتصارًا و23 تعادلًا مقابل 13 خسارة وسجل 122 هدفًا واستقبل 65 بفارق تهديفي بلغ +57 إلى جانب تتويجه باللقب في أربع مناسبات.

أما قطر التي شاركت في جميع النسخ تقريبًا بخوضها 26 مشاركة، فلعبت 119 مباراة حققت خلالها 42 فوزًا و34 تعادلًا مقابل 43 خسارة وسجلت 144 هدفًا واستقبلت 143، لتكشف أرقامها عن واحدة من أكثر الإحصاءات توازنًا في تاريخ البطولة بفارق تهديفي لا يتجاوز هدفًا واحدًا رغم تتويجها باللقب ثلاث مرات.