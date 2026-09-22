عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة عائشة أحمد

وظهرت عائشة بن أحمد بإطلالة ملفتة، مرتدية ملابس صيفية كشفت عن أناقتها وقوامها الممشوق.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها، معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

وتركت شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية.