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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة

عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة
عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة
رنا عصمت

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة عائشة أحمد

وظهرت عائشة بن أحمد بإطلالة ملفتة، مرتدية ملابس صيفية كشفت عن أناقتها وقوامها الممشوق.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها، معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عينيها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

وتركت شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية.

May be an image of sleepwear and towel
May be an image of eyewear
May be an image of towel
May be an image of macramé
May be an image of hat
عائشة بن أحمد بإطلالات صيفية مميزة صور عائشة بن احمد تفاصيل إطلالة عائشة أحمد الفنانة عائشة بن احمد

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