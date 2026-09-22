نجم منتخب الأردن يكشف شخصية عموتة مع اللاعبين: كان قاسيًا وحازمًا للغاية

كشف محمود المرضي، لاعب منتخب الأردن، كواليس تجربته مع المغربي حسين عموتة، المدير الفني الحالي للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن المدرب كان حازمًا بشكل كبير في تعامله مع اللاعبين داخل غرفة الملابس.

وقال المرضي في تصريحات إعلامية: «الكابتن عموتة من الأشخاص الذين قد يكونوا قساة جدًا على اللاعب داخل غرفة الملابس.. كان حازمًا معنا بشكل كبير، ولم تكن لديه منطقة رمادية، فالأمور عنده واضحة وحاسمة».

وأوضح لاعب الأردن أن عموتة كان يعتمد على الوضوح والحسم في تعامله مع اللاعبين، مؤكدًا أن الأمور بالنسبة له كانت محددة ولا تحتمل وجود منطقة رمادية.

وتحدث المرضي كذلك عن أسلوب المدربين المغاربة من الناحية الفنية، مشيرًا إلى اعتمادهم على الواقعية وتحليل الإمكانيات المتاحة أمامهم، إلى جانب التركيز على نقاط القوة والضعف لدى كل لاعب.

وأضاف: «من الناحية الفنية، المدربون المغاربة لديهم واقعية أكبر، إذ يحللون الإمكانيات المتوفرة لديهم، ويعملون على نقاط القوة والضعف لدى اللاعبين».

وتأتي تصريحات المرضي لتسلط الضوء على شخصية عموتة التدريبية وطريقته في التعامل مع اللاعبين، خاصة فيما يتعلق بالانضباط والوضوح داخل غرفة الملابس.