رضا عبد العال: علي ماهر وسامي قمصان أفضل من عموتة

أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، أن المغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يقدم أوراق اعتماده مع الفريق هذا الموسم.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: رغم فوز الأهلي في 4 مباريات هذا الموسم من أصل 5 لقاءات خاضها الفريق في بطولة الدوري الممتاز، إلا أن أداء الأحمر لم يكن مقنعاً خلال هذه المباريات وبالنظر إلى حجم الصفقات التي تعاقد معها النادي خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.

وتابع: لا أعلم سبب إصرار الأهلي على التعاقد مع مدرب من المنطقة العربية، وأرى أن الثنائي علي ماهر المدير الفني للفريق سيراميكا كليوباترا وسامي قمصان مدرب فريق المقاولون العرب، أفضل من الحسين عموتة وهما الأجدر بقيادة الأهلي.

وواصل : أبناء النادي الأحق بتدريبه، وخاصةً علي ماهر الذي قدم أوراق اعتماده مع أكثر من نادِ منذ بداية مسيرته التدريبية ويستحق الحصول على الفرصة في الأهلي.