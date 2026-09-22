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الرئيس السيسي يؤكد أهمية تطوير علاقات الشراكة بين مصر واليونان بالمجال العسكري
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أخبار البلد

الرئيس السيسي يؤكد أهمية تطوير علاقات الشراكة بين مصر واليونان بالمجال العسكري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، نيكولاوس دندياس وزير الدفاع الوطني للجمهورية اليونانية، وذلك بحضور الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أ.ح. محمد عدلي عبد الواحد سليمان رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة.

كما حضر اللقاء من الجانب اليوناني؛ السفير نيكولاوس باباجيورجيو سفير الجمهورية اليونانية بالقاهرة، واللواء أيوانيس كوريس مدير إدارة العلاقات الخارجية والاستراتيجية العسكرية بهيئة الأركان العامة للدفاع الوطني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة وزير الدفاع الوطني اليوناني إلى مصر، مشيرًا سيادته إلى محورية علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر واليونان.

وأكد الرئيس أهمية مواصلة العمل على تطويرها في مختلف المجالات، وبالأخص في المجال العسكري والدفاعي، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين. كما طلب الرئيس نقل تحياته إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أكد كذلك أهمية التعاون الثلاثي القائم بين مصر، واليونان، وقبرص، مشيرًا إلى ما بات يمثله هذا التعاون من نموذج ناجح للتعاون الإقليمي الهادف لتحقيق السلم والاستقرار والازدهار المشترك في منطقة شرق المتوسط.

وفي هذا الصدد، شدد الرئيس على أهمية مواصلة التعاون بين الدول الثلاث من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية في الدول الثلاث.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الدفاع الوطني اليوناني أعرب عن اعتزازه بزيارة مصر، ونقل إلى الرئيس تحيات رئيس الوزراء اليوناني "ميتسوتاكيس"، مؤكدًا تقدير الجانب اليوناني لعمق العلاقات التاريخية والممتدة بين مصر واليونان.

وأشار وزير الدفاع الوطني اليوناني إلى حرص بلاده على تعزيز التنسيق مع مصر من أجل مواجهة التحديات المشتركة.

كما أعرب وزير الدفاع الوطني اليوناني عن أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين فيما يخص مكافحة الإرهاب ومواجهة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا في هذا الصدد إلى تقدير بلاده للدور المهم الذي تقوم به مصر من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية.

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