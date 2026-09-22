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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تعزيز التعاون لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان جيرمين حداد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر لبحث تعزيز التعاون في إتاحة الوصول لخدمات تنظيم الأسرة والحد من الاحتياجات غير الملباة بما يسهم في دعم صحة الأسرة المصرية وتحقيق المستهدفات الوطنية بحلول عام 2030.


وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن الجانبين بحثا تأمين إمدادات مستدامة لوسائل تنظيم الأسرة مع التركيز على الوسائل طويلة المفعول ووسائل ما بعد الولادة بما يدعم استمرار الاستخدام وتحسين مؤشرات الصحة الإنجابية وتعزيز استقرار الإمدادات في القطاعين العام والخاص من خلال ضمان التدفق المستمر والمنتظم للوسائل ومعالجة التحديات التي تؤثر على إتاحتها في القطاع الخاص.

 آلية تنظيمية لتعزيز قدرات مقدمي الخدمات


وأضاف أن الاجتماع تضمن بحث وضع آلية تنظيمية لتعزيز قدرات مقدمي الخدمات عبر برامج تدريبية لتحسين المشورة والخدمات المتعلقة بالوسائل والتعاون مع القطاع الخاص في تكثيف التوعية والتثقيف الصحي للسيدات حول الوسائل المختلفة وأهمية المتابعة بعد استخدامها والرجوع إلى مقدمي الخدمة والالتزام بالزيارات الدورية بما يعزز الاستخدام الآمن والفعال.


حضر الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان والدكتور سمير الدميري رئيس قطاع الرعاية الأساسية والدكتورة ميرفت فؤاد محمد رئيس الإدارة المركزية لتنمية الأسرة والدكتور عمرو حسن عضو المجموعة الاستشارية الفنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية بتقدير وفيات الأمهات وأسبابها و رشا حافظ محلل برنامج خدمات الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وزير الصحة صندوق الأمم المتحدة تنظيم الأسرة دعم صحة الأسر

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