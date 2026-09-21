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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يبحث مع سفير مصر لدى لبنان تطوير منظومة الرعاية الطبية الشاملة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السفير تميم خلاف، سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان، لبحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين ومتابعة ملفات التعاون المشتركة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على استمرار وتطوير هذا التعاون، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تضطلع به السفارة المصرية في بيروت في دعم التواصل بين الجهات المعنية ومتابعة الملفات الصحية ذات الأولوية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول موقف مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة العامة اللبنانية، حيث تم إعداد المشروع واستيفاء الرأي القانوني وآراء القطاعات الفنية المختصة وإدخال الملاحظات اللازمة.

استكمال الموافقات والإجراءات المصرية

ويجري العمل حالياً على استكمال الموافقات والإجراءات المصرية تمهيداً للتنسيق مع الجانب اللبناني والسفارة لاستكمال الصيغة النهائية واتخاذ الخطوات نحو التوقيع.

وأشار إلى أن المذكرة تشمل مجالات التعاون في تطوير الرعاية الصحية الأولية والشاملة، وإدارة الأزمات والطوارئ الصحية، والتدريب وبناء قدرات الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، والتحول الرقمي الصحي وتطبيقات الصحة الإلكترونية.

كما لفت إلى استمرار الدعم المصري للقطاع الصحي اللبناني، بما في ذلك وصول شحنة أدوية ومستلزمات طبية بنحو 10 أطنان خلال أغسطس الماضي، إلى جانب مساعدات دوائية ومستلزمات تم تجهيزها في مارس بوزن يقارب ثلاثة آلاف كيلوجرام.

وزير الصحة والسكان جمهورية مصر العربية لبنان السفارة المصرية بيروت تطبيقات الصحة الإلكترونية شحنة أدوية مساعدات دوائية

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