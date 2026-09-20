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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يشدد على تسريع تجهيز وحدات زراعة النخاع بالمراكز الطبية المتخصصة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً لمناقشة موقف الخطة الاستثمارية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة للعام المالي 2026/2027، بحضور قيادات الوزارة المعنية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير استهل الاجتماع بمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز في تجهيز مستشفيات الأمانة لدعم خدمة زراعة النخاع وإنشاء وحدات جديدة، بما يضمن القضاء على قوائم الانتظار وتوفير خدمات طبية متميزة للمرضى، مشدداً على ضرورة الإسراع في إنجاز هذا الملف.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش أولويات مشروعات الأمانة، واستعرض المنصرف الفعلي والالتزامات المالية والتدفقات المستهدفة للموازنة الاستثمارية، كما تناول الخطة الخمسية للمشروعات 2025/2030 الرامية إلى تعظيم الطاقة الاستيعابية، إلى جانب المشروعات المستهدفة خلال العام المالي المقبل والتي تشمل ثلاث وحدات لزراعة النخاع وسبعة عشر مشروعاً آخر.

 مراجعة البرامج الزمنية للمشروعات

 وتمت مراجعة البرامج الزمنية للمشروعات الجاري تنفيذها والبالغ عددها خمسة وثلاثين مشروعاً في ثلاث عشرة محافظة، فضلاً عن استعراض معدلات العمل في المشروعات القومية المتمثلة في المدينة الطبية ومدينة النيل للأطفال ومستشفى جوستاف روسي ومنوف.

وأشار إلى أن الاجتماع استعرض أيضاً مبادرة «الجسر الطبي» التي تستهدف توظيف تقنيات التحول الرقمي لرفع كفاءة منظومة التأمين الطبي في المحافظات الحدودية وتعزيز التعاون الإقليمي، إلى جانب محور التحول الرقمي بمستشفيات الأمانة، حيث وجه الوزير بالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال، كما وجّه بإعداد تصور متكامل لتطوير سكن الأطباء ورفع كفاءته في جميع مستشفيات الأمانة بما يليق بكوادر المنظومة الطبية.

حضر الاجتماع الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير لشؤون المشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس الأمانة، والدكتور أحمد ماهر المدير المالي والإداري، والدكتور حاتم حمدي مسؤول المشروعات بالأمانة.

وزير الصحة الخطة الاستثمارية زراعة النخاع المراكز الطبية وزير الصحة والسكان

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