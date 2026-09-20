محافظ الشرقية يوجه بمتابعة المواقف للاطمئنان على انتظام حركة نقل الطلاب

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف المرور الميداني على المواقف وخطوط النقل، لمتابعة انتظام حركة السيارات وتوافر وسائل النقل والتزام السائقين بالتعريفة المقررة، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجامعي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧.

مياه الشرقية تنفذ أنشطة توعوية بـ25 مدرسة ومعهدا أزهريًا للتوعية بترشيد الاستهلاك محافظ الشرقية: 488 ألفا و638 مواطنا استفادوا من خدمات «100 مليون صحة» خلال شهرين حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع الشرقية لإعادة الانضباط والسيولة المرورية

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، واصلت الأجهزة التنفيذية جولات المتابعة الميدانية على المواقف بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، للتأكد من انتظام حركة السيارات وتوافر وسائل النقل اللازمة لخدمة الطلاب والمواطنين، مع التعامل الفوري مع أي كثافات أو ملاحظات يتم رصدها.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية على المواقف وخطوط النقل، لضمان انتظام حركة النقل وتوفير سبل الراحة للطلاب والمواطنين.