مياه الشرقية تنفذ أنشطة توعوية بـ25 مدرسة ومعهدا أزهريًا للتوعية بترشيد الاستهلاك

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تكثيف برامج التوعية الموجهة للطلاب، لترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على البيئة، وتعريف النشء بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي.

من جانبه، أوضح اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان محمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة نفذت خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد حملات وندوات توعوية تحت شعار (نقطة مياه تساوي حياة ) والتي إستهدفت طلاب ومعلمي (٢٥) مدرسة ومعهدًا أزهريًا، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالشرقية، وذلك بمراكز ومدن الزقازيق وكفر صقر وبلبيس وأبو كبير.

وأضاف أن الأنشطة استهدفت مختلف المراحل الدراسية، وتضمنت تنفيذ أنشطة تفاعلية ومسابقات ثقافية ومسرح عرائس وورش رسم، لتقديم معلومات مبسطة حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، والسلوكيات الصحيحة والخاطئة في التعامل مع شبكتي مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تكريم الطلاب المتميزين.

وأشار رئيس الشركة إلى تنفيذ ندوات توعوية وورش لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة، للتعريف بأهمية ترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي، بالإضافة إلى عقد ندوات وورش سباكة لمعلمي ومعلمات المدارس والمعاهد الأزهرية.

وأكد استمرار الشركة في تنفيذ برامج التوعية داخل المدارس والمعاهد الأزهرية، بما يسهم في غرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة وشبكات الصرف الصحي، وتأسيس جيل واعٍ بقضايا المياه وأهمية الاستخدام الأمثل للموارد المائية.