أمل عمار: نحرص على التنسيق والتعاون مع منظمة تنمية المرأة

استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بمقر المجلس، المستشارة سارة الشورى، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير مجالات العمل خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيس المجلس القومي للمرأة، والسفير شريف عيسى، نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وعدد من قيادات الأمانة العامة للمجلس.

وفى مستهل اللقاء، أكدت المستشارة أمل عمار حرص المجلس على مواصلة التنسيق والتعاون مع منظمة تنمية المرأة، وتطوير مجالات العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها ودعم مشاركتها في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء استعراض ما تم تنفيذه في إطار التعاون بين الجانبين خلال الفترة الماضية، إلى جانب مناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، وبحث آليات التنسيق لتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المشتركة، بما يعزز الاستفادة من الخبرات المتبادلة ويدعم جهود تمكين المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

ومن جانبها، أعربت المستشارة سارة الشورى عن تقديرها للدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة وتمكينها، مشيدة بما يمتلكه المجلس من خبرات وتجارب في هذا المجال، ومؤكدة تطلع المنظمة إلى الاستفادة من هذه الخبرات وتعزيز تبادل المعرفة والممارسات الناجحة.