سلوك عدواني واستهتار بأرواح المدنيين.. قطر تدين استهداف الحوثي للرياض بصاروخ باليستي

أدانت دولة قطر بأشد العبارات استهداف جماعة الحوثي مدينة الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، بصاروخ باليستي، إلى جانب محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدن بيش والطائف وفرسان وينبع.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن هذه الاعتداءات تمثل، بحسب وصفها، «سلوكًا عدوانيًا مشينًا واستهتارًا مرفوضًا بأرواح المدنيين»، معتبرة أنها انتهاك لسيادة المملكة العربية السعودية وخرق لقواعد القانون الدولي.

وشددت الوزارة على رفض دولة قطر القاطع للاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، داعية إلى الوقف الفوري لهذه الأعمال.

وجددت الخارجية القطرية تضامن الدوحة الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة وقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها.

كما أكدت قطر أن أمن المملكة العربية السعودية يمثل جزءًا لا يتجزأ من أمن دولة قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.