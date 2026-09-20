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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إدانة عربية لاستمرار الاعتداءات الحوثية على أراضي السعودية

مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الحوثية التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض، إلى جانب محاولات استهداف عدد من المدن والمناطق الأخرى بالمملكة.

وأكدت الأمانة العامة أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وانتهاكاً لسيادة المملكة وأمنها وسلامة أراضيها، وتهديداً لسلامة المدنيين، من شأنه زيادة حدة التوتر وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

وجددت الأمانة العامة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدةً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وداعيةً إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات وتجنب المزيد من التصعيد، واحترام سيادة المملكة وسلامة أراضيها والالتزام بقواعد القانون الدولي.

جامعة الدول العربية الأمانة العامة المملكة العربية السعودية السعودية الاعتداءات الحوثية مدينة الرياض الرياض ميليشيا الحوثي

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