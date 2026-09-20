محامي حسن شحاتة: المعلم واثق في جهات التحقيق وحريص على خصوصيته

كشف هشام عبد ربه، محامي حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر السابق، عن تفاصيل الأزمة بين المعلم وزوجته بشأن بعض المبالغ المالية والساعات وأوراق ومستندات ومتعلقات شخصية.

وأوضح هشام عبد ربه، المحامي بالنقض، أن الكابتن حسن شحاتة حضر يوم السبت أمام نيابة العجوزة للإدلاء بأقواله بشأن موضوع البلاغ.

وأكد الكابتن حسن شحاتة احترامه الكامل لجهات التحقيق وثقته في إجراءاتها، مع حرصه في الوقت ذاته على الحفاظ على خصوصيته وكرامته وتاريخه الرياضي الممتد خلال مسيرته الرياضية.

وأكد كذلك أن ما سبق عرضه يأتي في إطار بيان موقف موكله من المتعلقات والأموال محل البلاغ، دون استباق لما تسفر عنه التحقيقات أو التعليق على أي إجراءات أو أقوال تخص الطرف الآخر، ولاتزال التحقيقات جارية بمعرفة النيابة العامة.

وطلب الكابتن حسن شحاتة من الجميع حسب البيان، خاصةً وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، احترام خصوصيته وعدم تداول أو نشر معلومات غير دقيقة أو غير موثقة تتعلق بحياته الشخصية، مؤكدًا أن الأمر برمته محل تحقيق أمام الجهات المختصة، وأنه يثق كامل الثقة في نزاهة النيابة العامة نحو تطبيق القانون على الجميع وما زال التحقيق مستمرا.