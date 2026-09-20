خبير: اختيار التخصص الجامعي يجب أن يوازن بين ميول الطالب واحتياجات سوق العمل

أكد رأفت يوسف، خبير التنمية البشرية وأستاذ الإدارة، أن اختيار الطالب لتخصصه الجامعي يجب أن يستند إلى ثلاثة عوامل أساسية، هي حبه للمجال، وتوافقه مع إمكانياته وقدراته، ووجود مستقبل وظيفي ومادي له في سوق العمل، موضحًا أن غياب أي عنصر من هذه العناصر قد يؤدي إلى اختيار مهني غير مناسب.

وقال رأفت يوسف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن الوظيفة النموذجية لأي شخص تقوم على مثلث يجمع بين العمل الذي يحبه، والمجال الذي يتناسب مع إمكانياته، والوظيفة التي توفر له مستقبلًا في سوق العمل، مشيرًا إلى أن البعض قد يختار مجالًا يحبه ويتوافق مع قدراته، لكنه يكتشف بعد عامين أو ثلاثة أنه لا يحقق المستوى الاجتماعي والمادي الذي يطمح إليه، ما يجعله ينفر من العمل رغم حبه له في البداية.

وأوضح خبير التنمية البشرية أن المهارات الشخصية، وعلى رأسها الثقة بالنفس والتواصل والعمل الجماعي، أصبحت من المتطلبات الأساسية في سوق العمل، مؤكدًا أن امتلاك الطالب للمعلومات وحدها لا يضمن حصوله على وظيفة.

وأضاف أن مهارات التواصل تظهر بوضوح خلال مقابلات العمل، إذ يحتاج المتقدم إلى القدرة على الحديث مع العملاء والزملاء، والاستماع الجيد، واستخدام نبرة الصوت المناسبة، وإظهار الثقة بالنفس، مشيرًا إلى أن صاحب العمل لا يبحث عن المعرفة النظرية فقط، بل يهتم أيضًا بقدرة الموظف على توظيفها والتعامل مع الآخرين.