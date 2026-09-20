اتحاد أمهات مصر يدعو المدارس بتوعية الطلاب مخاطر السوشيال ميديا

أصدرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا دعت خلاله المدارس بضرورة تعريف الطلاب وتوعيتهم بالطريقة الصحيحة للتعامل مع السوشيال ميديا، والاستفادة من مميزاتها وتجنب أضرارها وسلبياتها.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، إن السوشيال ميديا عالم مفتوح، له إيجابياته وسلبياته، مستطردة: "الفترة الماضية شهدت صفحات السوشيال ميديا وقائع عديدة أغلبها غير مهنية وسلبية، ساعد على انتشارها رواد السوشيال ميديا الذين على غير دراية وعدم وعى كافي".

واستكملت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم : "المعلمين في المدارس لهم دور كبير في توعية الطلاب وتعريفهم بالطريقة الصحيحة عند استخدام السوشيال ميديا، وتوعيتهم بالطريقة الأخلاقية ثم طريقة الاستفادة من مميزاتها في توسيع معارفهم ومداركهم وفي دراستهم".

كما ناشدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، صفحات وسائل الإعلام على السوشيال ميديا، بالحرص على الالتزام بالمعايير الأخلاقية في المحتوي الذي يتم تقديمه ونشره، ومراعاة صغار السن وغيرهم، والتركيز على المحتوي التوعوي المفيد وليس الهدام.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي بجانب التربوي لاتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، على مدارس السنوات الماضية وحتي الآن، برئاسة الدكتورة عبير أحمد، تجاه أولياء الأمور والطلاب بمختلف المراحل التعليمية، والتركيز على القضايا الوطنية والهامة التي تفيد الطلاب.