بتكلفة 30 مليون جنيه.. محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير موقف أبو حمص الجديد

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أعمال تطوير موقف أبو حمص الجديد، للوقوف على ما يتم تنفيذه بالمشروع، والذي يمثل إضافة لمنظومة النقل بالمركز، ويدعم حركة المواطنين ويرتبط بشبكة الطرق والمحاور المرورية الرئيسية.

ويقام المشروع على مساحة 10367م2 ويستوعب 394 سيارة، بتكلفة إجمالية تبلغ 30 مليون جنيه.

أعمال تطوير موقف أبو حمص الجديد

ويتميز الموقف بموقعه الاستراتيجي، حيث يربط الشوارع المحيطة بالموقف بمحور المحمودية وطريق ساسون الجديد، بما يدعم تكامل شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمركز، ويسهم في تخفيف الضغط المروري عن وسط مدينة أبو حمص وتحقيق انسيابية أكبر في حركة النقل.

وخلال جولتها، وجهت الدكتورة جاكلين عازر مدير مشروع المواقف بضرورة إلزام جميع السيارات المسجلة على خطوط السير بتسجيل حركة الدخول والخروج من الموقف إلكترونيًا بصورة منتظمة لضمان رصد معدل التشغيل الفعلي بدقة فور بدء التشغيل، وحصر أعداد السيارات العاملة على كل خط.

وأكدت محافظ البحيرة أن تطوير منظومة المواقف يأتي ضمن جهود الدولة للارتقاء بخدمات النقل وتحسين البنية الأساسية، مشيرة إلى أن المحافظة تتابع المشروعات التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين وتوفير خدمات أكثر كفاءة، بالتوازي مع تطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية.

رافق المحافظ خلال الجولة أعضاء مجلس النواب عن دائرة أبو حمص، والدكتور شادي المشد، نائب المحافظ، واللواء وائل حمزة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء أشرف فوزي، مدير مشروع المواقف، ومحمد أبو زيد، رئيس مركز ومدينة أبو حمص، وعدد من القيادات التنفيذية.