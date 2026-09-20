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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة تفتتح مشروع إنشاء محور ساسون بأبو حمص بتكلفة 54 مليون جنيه

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مشروع إنشاء محور ساسون بمدينة أبو حمص، والذي يعد أحد المشروعات المهمة لدعم شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الحركة المرورية بالمدينة.

 محور ساسون بطول 2.7 كم وبتكلفة 54 مليون جنيه

ويبلغ طول محور ساسون نحو 2.7 كيلومتر، وشملت أعمال المشروع تنفيذ أعمال الرصف والإنارة، بإجمالي تكلفة بلغت 54 مليون جنيه، بما يسهم في رفع كفاءة المحور وزيادة قدرته على استيعاب الحركة المرورية، وتعزيز شبكة الطرق بمدينة أبو حمص.

 محافظ البحيرة: تطوير الطرق أحد ركائز دعم التنمية

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة تواصل تنفيذ خطط الدولة الرامية إلى تطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور المرورية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم حركة التنمية وتيسير حركة المواطنين.

وأشارت إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة تستهدف إحداث نقلة ملموسة في مستوى الخدمات والبنية التحتية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضحت محافظ البحيرة أن أعمال تطوير المحاور والطرق لا تقتصر على تحسين السيولة المرورية فقط، وإنما تمتد آثارها إلى دعم حركة التجارة والاستثمار، وربط المناطق والخدمات ببعضها، وتحسين المظهر الحضاري للمدن، بما يتماشى مع جهود الدولة المتواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي مشروع محور ساسون في إطار خطة متكاملة للارتقاء بمستوى البنية الأساسية وتحسين جودة الحياة، من خلال تطوير شبكات الطرق ورفع كفاءتها، بما يدعم حركة المواطنين ويسهم في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار والتنمية.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح، الدكتور شادي المشد نائب المحافظ، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة أبو حمص، واللواء وائل حمزة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذ محمد أبو زيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، والمهندسة كريمة عاشور مدير مديرية الطرق.

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