خالد الغندور عن إيقاف رمضان صبحي: هل يقدر على العودة بعد 4 سنوات

أعرب الإعلامي خالد الغندور عن حزنه بسبب الأزمة التي يمر بها رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، بعد قرار إيقافه لمدة 4 سنوات، متمنيًا له التوفيق والقدرة على تجاوز هذه الفترة الصعبة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حزين جدًا على رمضان صبحي، ومش عارف هل هو قادر على العودة بعد أربع سنوات ويكون عنده 32 سنة، أتمنى له التوفيق وربنا يقويه ويعدي من هذا الامتحان الصعب».

وتأتي رسالة الغندور في ظل استمرار أزمة رمضان صبحي المرتبطة بملف المنشطات، والتي ترتب عليها إيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات، فيما تتابع الشؤون القانونية بنادي بيراميدز تطورات القضية والطعن المقدم من اللاعب ومستشاريه.

وكانت أزمة رمضان صبحي قد شهدت تطورات قانونية خلال الفترة الماضية، وسط محاولات من جانب اللاعب ومحاميه للتعامل مع قرار الإيقاف، بينما سبق للغندور أن تحدث عن القضية وأكد دعمه للاعب في مواجهة ما وصفه وقتها بالضغوط التي تعرض لها.

وأشار الغندور في منشوره إلى صعوبة العودة إلى الملاعب بعد فترة غياب طويلة، خاصة مع وصول اللاعب إلى سن 32 عامًا عند انتهاء مدة الإيقاف، متمنيًا له أن يتجاوز هذه المرحلة ويستعيد مسيرته الكروية.

واختتم رسالته بالدعاء لرمضان صبحي، قائلًا: «أتمنى له التوفيق وربنا يقويه ويعدي من هذا الامتحان الصعب»