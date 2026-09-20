مصرع ربة منزل مسنة بطعنات آلة حادة من مجهول بقنا

لقيت ربة منزل مسنة مصرعها متأثرة بطعنات آلة حادة داخل منزلها فى قرية عزبة الألفي بمركز دشنا شمال قنا.



تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع ربة منزل نتيجة تعرضها لطعنات بآلة حادة "سكين" على يد مجهول في قرية عذبة الألفي.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتبين مصرع ثنية محمد التقى 70 عاماً، وجرى فرض طوق أمني حول مسرح الجريمة لمعاينة المكان وجمع الاستدلالات الأولية.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.



تكثيف التحريات لضبط المتهم

تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

