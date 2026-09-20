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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق .. انفجارات قوية تهز عاصمة إقليم كردستان

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية، بسماع دوي انفجارات في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وذلك نتيجة قصف مقر قيادة قوات "زيرڤاني" قرب مطار أربيل الدولي.

وتعرض معسكر تابع للمعارضة الإيرانية الكردية في إقليم كردستان العراق، في وقت سابق لهجوم بطائرة مسيرة، في أحدث حلقة من سلسلة الهجمات التي تستهدف مقار وفصائل كردية إيرانية معارضة تنشط داخل الأراضي العراقية.

وذكرت تقارير متطابقة ، أن الهجوم وقع في منطقة زارغويزله قرب مدينة السليمانية، واستهدف معسكرًا تابعًا لحزب «كومالا» الكردستاني الإيراني المعارض.

وذكرت تقارير متطابقة أن الهجوم وقع في منطقة زارغويزله قرب مدينة السليمانية، واستهدف معسكرًا تابعًا لحزب «كومالا» الكردستاني الإيراني المعارض.


وأفادت منظمة «هانا» لحقوق الإنسان بأن الطائرة المسيرة أُطلقت من اتجاه مدينة كرمانشاه الإيرانية، وفق ما نقلته تقارير محلية.


ويأتي الهجوم بعد أيام قليلة من تعرض موقع تابع للجماعة نفسها في محافظة السليمانية لقصف صاروخي، حيث أعلنت مصادر في الحزب أن ثلاثة صواريخ أصابت معسكرًا يضم عائلات أعضاء في المعارضة الإيرانية الكردية، ما تسبب في أضرار مادية دون تسجيل ضحايا.
 

العراق إقليم كردستان أربيل

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