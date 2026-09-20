إيبولا تحت السيطرة.. الصحة العالمية تستشهد بتجربة أوغندا وتدعو لكسر سلاسل العدوى

تتواصل جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا ، في ظل تحركات صحية تستهدف الحد من انتقال العدوى داخل مناطق التفشي، ومنع امتدادها إلى الدول المجاورة.

التعرض المباشر للسوائل الجسدية

وعلى الرغم من خطورة المرض وما يسببه من خسائر بشرية، تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن طبيعة انتقال الفيروس تختلف عن بعض الفيروسات التي تنتشر بسهولة عبر المخالطة اليومية، إذ يرتبط انتقال إيبولا بصورة أساسية بالتعرض المباشر للسوائل الجسدية للمصاب والمخالطة القريبة.

إمكانية السيطرة على التفشي

وتبرز تجربة أوغندا كنموذج على إمكانية السيطرة على التفشي من خلال تطبيق إجراءات صحية فعالة، بالتزامن مع تعزيز قدرات الكشف والاستجابة وتوفير الطواقم الطبية والمعامل واللقاحات اللازمة.

إيبولا لا ينتقل بسهولة مثل كورونا

وأكد طارق ياسريفيتش، المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، أن فيروس إيبولا لا ينتقل بسهولة بالطريقة نفسها التي ينتقل بها فيروس كورونا، موضحًا أن انتقال العدوى يرتبط بشكل أساسي بالمخالطة القريبة للمصاب والتعرض للسوائل الجسدية.

طبيعة انتقال الفيروس

وأوضح ياسريفيتش، خلال تصريحات تليفزيونية، أن طبيعة انتقال الفيروس تجعل من الممكن العمل على محاصرته والسيطرة على انتشاره من خلال الإجراءات الصحية المناسبة.

مخاوف من انتقال الفيروس عبر الحدود

وأشار المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إلى وجود مخاطر مرتبطة باحتمال انتقال المرض إلى الدول المجاورة للكونغو الديمقراطية، خاصة من خلال سفر أشخاص مصابين إلى تلك الدول.

وأعرب عن أمله في أن تكون الدول المجاورة قد اتخذت التدابير اللازمة لمراقبة أي حالات محتملة والسيطرة على انتشار المرض في حال انتقاله عبر الحدود.

تجربة أوغندا في مواجهة إيبولا

ولفت ياسريفيتش إلى تجربة أوغندا، التي تمكنت من إيقاف انتقال المرض على أراضيها، معتبرًا أن هذه التجربة تؤكد أهمية تطبيق الإجراءات الصحية المناسبة في التعامل مع تفشي الفيروس.

وأوضح أن القضاء على إيبولا بشكل كامل في الوقت الحالي لا يزال يمثل تحديًا، إلا أن الإجراءات الوقائية والاستجابة السريعة يمكن أن تسهم في السيطرة على التفشي والحد من انتقال العدوى.

تعزيز قدرات الاستجابة الصحية

وشدد على ضرورة توفير أعداد كافية من الطواقم الطبية والمعامل والكوادر المتخصصة القادرة على التعامل مع الحالات، إلى جانب توفير اللقاحات واتخاذ التدابير الصحية اللازمة للحد من انتشار الفيروس.

وأكد أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في الوصول إلى مراكز تفشي المرض والعمل على كسر حلقات انتقال العدوى، بالتوازي مع دعم جهود حكومة الكونغو الديمقراطية في الاستجابة للتفشي.

إشراك المجتمعات المحلية في مكافحة التفشي

وأشار المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إلى أهمية مشاركة المجتمعات المحلية في جهود مكافحة المرض، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تنفيذ الإجراءات الصحية والوصول إلى المناطق التي تشهد حالات إصابة.

ولفت إلى أن حجم القلق المرتبط بإيبولا يعود بصورة أساسية إلى الخسائر البشرية التي يمكن أن يسببها المرض، مؤكدًا ضرورة استمرار الإجراءات الرامية إلى حماية السكان في الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة، والحد من احتمالات انتشار الفيروس عبر الحدود.