لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة تعقد اجتماعها الدوري وتناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة

عقدت لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذة عهود وافي، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبحضور عدد من عضوات أعضاء اللجنة وبمشاركة عدد منهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



واستهلت عهود وافي الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد، مؤكدة على حرص اللجنة المتواصل على دمج الشباب في أنشطة المجلس، وتبني مبادرات وبرامج تلبي احتياجاتهم وتدعم إسهاماتهم في قضايا تمكين المرأة والمجتمع.



وأكدت أن المناقشات تطرقت إلى متابعة خطة عمل اللجنة وأبرز الأنشطة والفعاليات المقرر تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مصغرة لكل نشاط، بهدف وضع آليات تنفيذية دقيقة ومتابعة مراحل الإعداد بدقة لضمان فعالية المخرجات.

كما شهد الاجتماع عرضاً شاملاً قدمته الأستاذة نهى مرسي، رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع بالمجلس، تناول اختصاصات المجلس وأبرز مشروعاته القائمة ومجالات عمله المختلفة.