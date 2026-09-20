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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قومي المرأة يهنئ الدكتورة أمل أمين لحصولها على جائزة Profound Award

الدكتورة أمل أمين
الدكتورة أمل أمين
أمل مجدى

يتقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى الدكتورة أمل أمين، الأستاذة والباحثة بالمركز القومي للبحوث، بمناسبة حصولها على جائزة «Profound Award» التي تمنحها الأكاديمية الملكية الدولية للعلوم (RASIT)، تقديرًا لإسهاماتها المتميزة في مجالات العلوم والتنمية الاجتماعية والتعاون الدولي، لتصبح بذلك أول مصرية وأول شخصية من المنطقة العربية تحصل على هذه الجائزة.

وقد أعربت المستشارة أمل عمار عن اعتزازها بهذا التكريم، مؤكدة أن حصول عالمة وباحثة مصرية على هذه الجائزة الدولية، كأول شخصية مصرية وعربية تحصد هذا التكريم، يمثل مصدر فخر واعتزاز، ويعكس ما تزخر به مصر من كفاءات نسائية متميزة قادرة على تحقيق إنجازات علمية وبحثية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن مسيرة الدكتورة أمل أمين وما قدمته من إسهامات في دعم التعاون العلمي الدولي، وتعزيز مشاركة المرأة في العلوم، وتمكين الشباب من الباحثين والعلماء، فضلًا عن جهودها في التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية، تمثل نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية التي تسهم بعلمها وعطائها في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية.

وأشارت المستشارة أمل عمار إلى أن هذا الإنجاز يؤكد أهمية مواصلة الاستثمار في قدرات المرأة المصرية، وتهيئة المزيد من الفرص أمامها للتميز والابتكار والريادة في مختلف المجالات العلمية والبحثية، بما يعزز حضورها وإسهاماتها على المستويين الوطني والدولي، متمنيةً للدكتورة أمل أمين مزيدًا من النجاح والتميز، ومواصلة مسيرتها الحافلة بالعطاء والإنجاز ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

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