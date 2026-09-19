المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ينظم ورشة تدريبية لتعزيز التمكين الاقتصادي للصيادات

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، والمركز الدولي للأسماك، ورشة تدريبية لتعزيز مهارات الصيادات في مجال تصنيع المنتجات السمكية والاستفادة من الموارد المحلية، وذلك في إطار جهود المجلس لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأوضحت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس، أن الورشة تستهدف الانتقال بالتدريب من اكتساب المهارة إلى التطبيق والإنتاج والتسويق، بما يتيح للمشاركات تطوير أنشطتهن وإقامة مشروعات صغيرة وتنويع مصادر الدخل.

وتضمنت الورشة تدريبًا عمليًا على أساليب تصنيع وحفظ المنتجات السمكية، من بينها التجفيف والتمليح والتدخين والتخليل والتعليب، إلى جانب إعداد الكفتة والتونة وسمك الفيليه، والتعرف على سبل الاستفادة من مخلفات الأسماك في إنتاج الأعلاف والأسمدة، فضلًا عن أساليب تحسين جودة المنتجات والتعبئة والتغليف والتسويق.

وأكدت مقررة الفرع أهمية استمرار المتابعة والدعم الفني للمشاركات، وتشجيعهن على تطبيق المهارات المكتسبة بما يسهم في تعزيز مشاركتهن الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة أسرهن