قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 ملايين دولار وبونص.. تفاصيل صفقة خوان بيزيرا مع شباب الأهلي
رئيس مجلس الشيوخ يلتقي قيادات صينية رفيعة: موقف مصر ثابت وداعم لمبدأ «الصين الواحدة»
القوات المسلحة السويدية: عملية مشتركة مع ألمانيا لتعزيز دفاعات بحر البلطيق
الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية
3 ملايين مستفيد في 3 سنوات.. تفاصيل خطة الاتصالات لتوسيع التدريب على الذكاء الاصطناعي
الاتحادان المصري والنرويجي يفتتحان دورة تدريب كره القدم النسائية
حريق قرب مطار الرياض.. اشتعال خزان وقود تابع لأرامكو واضطراب حركة الطيران
القومي لحقوق الإنسان: حماية الأطفال رقميا لا تعني تقييد حقوقهم
نتنياهو في زيارة خاطفة لأمريكا.. لا لقاء مع ترامب وإلغاء مفاجئ لاجتماعه مع إيلون ماسك
2000 ناقلة وسفينة.. مسئول أمريكي: مليار برميل نفط عبر مضيق هرمز خلال الأشهر الأخيرة
خبير: الخلافات الصينية الأمريكية هيكلية.. واللقاء المرتقب يحدد مسار العلاقات
ترامب يمنع مراسلي MSNOW من دخول البيت الأبيض.. والشبكة: المكان ملك الشعب الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ينظم ورشة تدريبية لتعزيز التمكين الاقتصادي للصيادات

فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ينظم ورشة تدريبية لتعزيز التمكين الاقتصادي للصيادات
فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ينظم ورشة تدريبية لتعزيز التمكين الاقتصادي للصيادات
أمل مجدى

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، والمركز الدولي للأسماك، ورشة تدريبية لتعزيز مهارات الصيادات في مجال تصنيع المنتجات السمكية والاستفادة من الموارد المحلية، وذلك في إطار جهود المجلس لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأوضحت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس، أن الورشة تستهدف الانتقال بالتدريب من اكتساب المهارة إلى التطبيق والإنتاج والتسويق، بما يتيح للمشاركات تطوير أنشطتهن وإقامة مشروعات صغيرة وتنويع مصادر الدخل.

وتضمنت الورشة تدريبًا عمليًا على أساليب تصنيع وحفظ المنتجات السمكية، من بينها التجفيف والتمليح والتدخين والتخليل والتعليب، إلى جانب إعداد الكفتة والتونة وسمك الفيليه، والتعرف على سبل الاستفادة من مخلفات الأسماك في إنتاج الأعلاف والأسمدة، فضلًا عن أساليب تحسين جودة المنتجات والتعبئة والتغليف والتسويق.

وأكدت مقررة الفرع أهمية استمرار المتابعة والدعم الفني للمشاركات، وتشجيعهن على تطبيق المهارات المكتسبة بما يسهم في تعزيز مشاركتهن الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة أسرهن

القومي للمرأة المرأة المرأة المصرية تمكين المرأة المجلس القومي للمرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتمد جمال

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة.. ما الجديد؟

السعودية

السعودية .. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

محمد صلاح

فرج عامر عن تصريحات مدرب طرابزون : صلاح هو اللي عمل في نفسه كده

أسعار الطماطم

تراجع مفاجئ فى أسعار الطماطم الآن بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

أطباء بلا حدود

أطباء بلا حدود تطلق دراسة لتقييم لقاح إيبولا في الكونغو الديمقراطية

سنتكوم

سنتكوم: أكثر من مليار برميل نفط خام عبرت مضيق هرمز خلال الأشهر الأخيرة

باكستان وماليزيا

باكستان وماليزيا تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي

بالصور

وصفة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة
طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة
طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة

تكريم نجوم الفن والإعلام في مهرجان دير جيست 2026.. صور

أحمد عز
أحمد عز
أحمد عز

احذر مكون موجود في بعض أنواع مشروبات الإلكتروليت.. خطر خفي قد يهدد الكلى

مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟

تركيب الرموش الصناعية يزيد خطر الإصابة بـ عث العين.. دراسة تكشف مفاجأة

هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟

فيديو

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد