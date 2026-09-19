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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعض الألفاظ.. محمد هشام عبية يكشف تفاصيل اعتراض الرقابة على "عسل أحمر"| خاص

محمد هشام عبية
محمد هشام عبية
أحمد إبراهيم

كشف المؤلف محمد هشام عبية ، عن تفاصيل اعتراض الرقابة على المصنفات الفنية على مسلسل “عسل أحمر” الذى يقوم ببطولته الفنانة هند صبري وآسر ياسين. 

وقال محمد هشام عبية فى تصريح خاص لصدى البلد: إن الرقابة على المصنفات الفنية اعترضت على بعض الألفاظ والعبارات داخل مسلسل “عسل أحمر” ، والتى تم حلها واجازة الرقابة العمل الذى من المقرر أن يتم تصويره خلال الفترة المقبلة على أن يتم عرضها بعض الموسم الرمضاني المقبل. 

مسلسل عسل أحمر 

مسلسل “عسل أحمر” مأخوذ عن رواية "دم على نهد" للكاتب إبراهيم عيسى، ويُعد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في الفترة المقبلة، حيث تلعب هند صبري دور صحفية تحقق في سلسلة جرائم غامضة، في إطار درامي مشوق.

هند صبري تظهر في العمل بدور صحفية تخوض رحلة محفوفة بالمخاطر في سبيل تأليف كتاب عن قاتل متسلسل، ما يضعها في مواجهة أسرار مظلمة ومتشعبة تكشف عن فساد ديني وأمني.

وتعود من خلاله هند إلى تقديم شخصية قوية تقود الأحداث من بدايتها حتى نهايتها.

العمل مكون من 10 حلقات يُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو من بطولة هند صبري ويشاركها الفنان آسر ياسين وعدد من النجوم الذين جارٍ التعاقد معهم حاليًا، وسيناريو وحوار محمد هشام عبيه ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج صادق الصباح.

ويعد هذا التعاون بين صبري وفريق العمل بمثابة عودة قوية لها إلى أدوار التحقيق والصراع النفسي.

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