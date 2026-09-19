موقف إنساني للفنان أحمد العوضي مع طفلة من ذوي الهمم.. تفاصيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله الفنان أحمد العوضي في لقاء مع طفلة من ذوي الهمم، في مشهد إنساني لفت أنظار المتابعين وحظى بتفاعل واسع.

وظهر أحمد العوضي خلال الفيديو وهو يلتقي الطفلة، قبل أن يحملها بين ذراعيه، ويتعامل معها بعفوية واهتمام، وسط أجواء من الود والسعادة.

وقال أحمد العوضي للطفلة خلال اللقاء: «أحلى بنت»، في لفتة أثارت تفاعل الحاضرين والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا مع الموقف الإنساني، وأشاد عدد منهم بطريقة تعامل الفنان مع الطفلة وحرصه على إسعادها.