قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحبس سنة لصانعة محتوى روجت لتعدد الأزواج والإنجاب غير المنسوب
بعد الجدل.. محافظة القاهرة: شجرة المعادي سقطت بشكل طبيعي ولم تقطع
الأعلى للإعلام يقر إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين.. ونواب يشيدون
شروط وضوابط التقديم.. الأوقاف تفتح باب التقدم لمسابقة الإيفاد الدائم لأئمة المساجد
الإسكان تعلن فتح باب التقدم لـ25 ألف وحدة سكنية غدا | تفاصيل
مدفيديف يلوّح برد روسي عسكري على العقوبات الأمريكية الجديدة
جبته ليه؟.. إكرامي يتساءل عن سبب عدم مشاركة هذا اللاعب مع الأهلي
الداخلية تداهم أوكار الجريمة.. مصرع 5 عناصر وضبط مخدرات بـ192 مليون جنيه
3 بدائل للاختيار.. التعليم العالي تعلن حل مشكلة المتقدمين لكلية الطب بجامعة شرق بورسعيد
نائب محافظ قنا يتابع ملفات التصالح والمتغيرات المكانية "أون لاين"
نجل بايدن يطرح تساؤلات بشأن عٍلم إسرائيل المسبق بهجوم 7 أكتوبر
اجتماع حاسم في الزمالك غدا.. المستحقات وملفات مهمة على طاولة مجلس الإدارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هشام نصر يطلب «نصف» قيمة صفقة بيزيرا لألعاب الصالات فى الزمالك.. خاص

بيزيرا
بيزيرا
محمود أحمد

دخلت أموال صفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى شباب الأهلي الإماراتي دائرة النقاش داخل القلعة البيضاء في ظل تعدد الملفات التي تنتظر عوائد الصفقة سواء على مستوى فريق الكرة أو الألعاب الجماعية بالنادي.

وعلم " صدي البلد " من مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك أن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك طالب بتخصيص نصف القيمة المالية لصفقة خوان بيزيرا لصالح ألعاب الصالات من أجل دعم فرق النادي المختلفة والوفاء بالالتزامات المالية الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.

ويرى هشام نصر أن ألعاب الصالات تحتاج إلى تدعيم مالي خاصة في ظل وجود مستحقات والتزامات تعاقدية واحتياجات مرتبطة بالموسم الجديد وهو ما دفعه إلى طرح فكرة الحصول على جزء كبير من عائد الصفقة لصالح هذه الألعاب.

يأتي ذلك على الرغم من أن أغلب أعضاء مجلس الادارة يؤيدون فكرة تخصيص المقابل من أجل حل مشاكل فريق الكرة وسداد المستحقات المتأخرة وغيرها من القضايا المتعلقة بايقاف القيد .

3 ملايين دولار دفعة أولى من صفقة بيزيرا

كان الزمالك قد أعلن رسميًا انتقال خوان بيزيرا إلى نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي بعد التوصل إلى اتفاق بين الناديين بشأن التفاصيل المالية للصفقة.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن القيمة الإجمالية للصفقة تصل إلى 6 ملايين دولار بواقع 5 ملايين دولار كقيمة أساسية للانتقال بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز مرتبطة ببنود متفق عليها بين الطرفين.

ومن المنتظر أن يحصل الزمالك على 3 ملايين دولار كدفعة أولى فور استكمال إجراءات انتقال اللاعب على أن يحصل النادي على مليون دولار أخرى في يناير المقبل.

وتتضمن الاتفاقية الحصول على الدفعة الثالثة والأخيرة من القيمة الأساسية وتبلغ مليون دولار بعد نحو 3 أو 4 أشهر من موعد الدفعة الثانية وفقًا للاتفاق المالي المبرم بين الزمالك وشباب الأهلي.

وبذلك تصل القيمة الأساسية لانتقال بيزيرا إلى 5 ملايين دولار مع إمكانية ارتفاع العائد المالي إلى 6 ملايين دولار حال تحقق بنود الحوافز المتفق عليها.

أين تذهب أموال بيزيرا؟

وتأتي رغبة هشام نصر في الحصول على نصف قيمة الصفقة في توقيت حساس بالنسبة لنادي الزمالك خاصة أن الإدارة مطالبة بالتعامل مع أكثر من ملف مالي في الوقت نفسه.

ويحتاج فريق الكرة إلى توفير سيولة مالية لسداد جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين وصرف جانب من مقدمات العقود الجديدة إلى جانب التعامل مع عدد من الملفات التي تؤثر على استقرار الفريق وقيده.

الزمالك أمام معادلة صعبة

وتبقى طريقة توزيع عوائد صفقة بيزيرا من الملفات التي تحتاج إلى تنسيق داخل مجلس إدارة الزمالك خصوصًا أن الصفقة توفر للنادي مصدرًا مهمًا من العملة الصعبة في وقت تتعدد فيه الالتزامات المالية.

وبين احتياجات فريق الكرة وألعاب الصالات سيكون على مجلس إدارة الزمالك تحديد أولويات الإنفاق بما يضمن الاستفادة من عائد الصفقة في حل أكبر قدر ممكن من الأزمات المالية مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار مختلف فرق النادي.

كان بيزيرا قد انضم إلى الزمالك خلال الفترة الماضية قبل أن يخوض تجربة جديدة مع شباب الأهلي الإماراتي بعدما توصل الناديان إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب لتصبح صفقة الجناح البرازيلي واحدة من أبرز موارد الزمالك المالية خلال الفترة الحالية.

البرازيلي خوان بيزيرا بيزيرا خوان بيزيرا شباب الأهلي الإماراتي الزمالك الألعاب الجماعية هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الذهب أم السبيكة؟ الفرق في المصنعية والخسارة عند البيع

الجنيه الذهب أم السبيكة؟.. خبير يوضح الفرق في المصنعية ونسبة الخسارة عند البيع

معتمد جمال

معتمد جمال يجهز مفاجأة للأهلي في مباراة القمة.. ما الجديد؟

السعودية

السعودية .. الدفاع المدني يعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج

الاهلي والزمالك

بطلب من الأهلي.. تحرك جديد لاستقدام حكام أجانب لقمة الأهلي والزمالك

أسعار الدواجن

بعد الارتفاعات الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

حمدي الوزير

رأيت الله ورحمته.. ابنة حمدي الوزير تكشف تفاصيل حالتها الصحية بعد جراحة قلب مفتوح

محمد صلاح

فرج عامر عن تصريحات مدرب طرابزون : صلاح هو اللي عمل في نفسه كده

ترشيحاتنا

التعليم العالي

منتدى بمعهد بحوث الإلكترونيات يناقش تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات المجتمع

زلزال

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب منطقة «أماكوسا - نادا» اليابانية

القومي للبحوث

القومي للبحوث يطلق النسخة الأولى من المدرسة الصيفية للمواد النانوية للطاقة المستدامة والمياه

بالصور

احذر مكون موجود في بعض أنواع مشروبات الإلكتروليت.. خطر خفي قد يهدد الكلى

مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟
مشروبات الإلكتروليت.. لماذا أصبحت منتشرة؟

تركيب الرموش الصناعية يزيد خطر الإصابة بـ عث العين.. دراسة تكشف مفاجأة

هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟
هل الرموش الصناعية تسبب عث العين؟

هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟.. طبيب تغذية يحسم الجدل

هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟
هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟
هل تحتوي أسماك المزارع على هرمونات وبقايا مضادات حيوية؟

بفستان عنابي وإكسسورات فاخرة.. دينا فؤاد تتألق بإطلالة أنيقة

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

فيديو

مدير مدرسة السادات الثانوية بالمحلة

بعد اعتذار طالب وولي أمره عن فيديو المعلمة.. أول تعليق من مديرة مدرسة بالمحلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد