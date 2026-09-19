هشام نصر يطلب «نصف» قيمة صفقة بيزيرا لألعاب الصالات فى الزمالك.. خاص

دخلت أموال صفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى شباب الأهلي الإماراتي دائرة النقاش داخل القلعة البيضاء في ظل تعدد الملفات التي تنتظر عوائد الصفقة سواء على مستوى فريق الكرة أو الألعاب الجماعية بالنادي.

وعلم " صدي البلد " من مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك أن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك طالب بتخصيص نصف القيمة المالية لصفقة خوان بيزيرا لصالح ألعاب الصالات من أجل دعم فرق النادي المختلفة والوفاء بالالتزامات المالية الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.

ويرى هشام نصر أن ألعاب الصالات تحتاج إلى تدعيم مالي خاصة في ظل وجود مستحقات والتزامات تعاقدية واحتياجات مرتبطة بالموسم الجديد وهو ما دفعه إلى طرح فكرة الحصول على جزء كبير من عائد الصفقة لصالح هذه الألعاب.

يأتي ذلك على الرغم من أن أغلب أعضاء مجلس الادارة يؤيدون فكرة تخصيص المقابل من أجل حل مشاكل فريق الكرة وسداد المستحقات المتأخرة وغيرها من القضايا المتعلقة بايقاف القيد .

3 ملايين دولار دفعة أولى من صفقة بيزيرا

كان الزمالك قد أعلن رسميًا انتقال خوان بيزيرا إلى نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي بعد التوصل إلى اتفاق بين الناديين بشأن التفاصيل المالية للصفقة.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن القيمة الإجمالية للصفقة تصل إلى 6 ملايين دولار بواقع 5 ملايين دولار كقيمة أساسية للانتقال بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز مرتبطة ببنود متفق عليها بين الطرفين.

ومن المنتظر أن يحصل الزمالك على 3 ملايين دولار كدفعة أولى فور استكمال إجراءات انتقال اللاعب على أن يحصل النادي على مليون دولار أخرى في يناير المقبل.

وتتضمن الاتفاقية الحصول على الدفعة الثالثة والأخيرة من القيمة الأساسية وتبلغ مليون دولار بعد نحو 3 أو 4 أشهر من موعد الدفعة الثانية وفقًا للاتفاق المالي المبرم بين الزمالك وشباب الأهلي.

وبذلك تصل القيمة الأساسية لانتقال بيزيرا إلى 5 ملايين دولار مع إمكانية ارتفاع العائد المالي إلى 6 ملايين دولار حال تحقق بنود الحوافز المتفق عليها.

أين تذهب أموال بيزيرا؟

وتأتي رغبة هشام نصر في الحصول على نصف قيمة الصفقة في توقيت حساس بالنسبة لنادي الزمالك خاصة أن الإدارة مطالبة بالتعامل مع أكثر من ملف مالي في الوقت نفسه.

ويحتاج فريق الكرة إلى توفير سيولة مالية لسداد جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين وصرف جانب من مقدمات العقود الجديدة إلى جانب التعامل مع عدد من الملفات التي تؤثر على استقرار الفريق وقيده.

الزمالك أمام معادلة صعبة

وتبقى طريقة توزيع عوائد صفقة بيزيرا من الملفات التي تحتاج إلى تنسيق داخل مجلس إدارة الزمالك خصوصًا أن الصفقة توفر للنادي مصدرًا مهمًا من العملة الصعبة في وقت تتعدد فيه الالتزامات المالية.

وبين احتياجات فريق الكرة وألعاب الصالات سيكون على مجلس إدارة الزمالك تحديد أولويات الإنفاق بما يضمن الاستفادة من عائد الصفقة في حل أكبر قدر ممكن من الأزمات المالية مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار مختلف فرق النادي.

كان بيزيرا قد انضم إلى الزمالك خلال الفترة الماضية قبل أن يخوض تجربة جديدة مع شباب الأهلي الإماراتي بعدما توصل الناديان إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال اللاعب لتصبح صفقة الجناح البرازيلي واحدة من أبرز موارد الزمالك المالية خلال الفترة الحالية.