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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للبحوث يطلق النسخة الأولى من المدرسة الصيفية للمواد النانوية للطاقة المستدامة والمياه

القومي للبحوث
القومي للبحوث
نهلة الشربيني

شهد المركز القومي للبحوث انعقاد النسخة الأولى من "المدرسة الصيفية للمواد النانوية للطاقة المستدامة والمياه" خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2026، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، وإشراف الدكتور شريف زين العابدين، عميد معهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية. 

وقاد الإشراف العلمي على المدرسة نخبة من الأساتذة والخبراء هم الدكتورة هالة كمال، أستاذ باحث بقسم الكيمياء غير العضوية، والدكتور ياسر كمال، عميد كلية العلوم بجامعة مدينة السادات، والدكتور أحمد مرتضى السمان، القائم بأعمال رئيس قسم المواد الإلكترونية والمغناطيسية بمركز بحوث وتطوير الفلزات.

فيما تولى التنظيم الباحثتان ب. م/ آلاء عاصم (قسم الكيمياء غير العضوية)، وب. م/ أسماء أسامة (قسم الكيمياء الفيزيقية).

ويأتي تنظيم هذا الحدث العلمي الهام في إطار الحرص المتواصل للمركز القومي للبحوث على دعم قدرات شباب الباحثين وتوفير بيئة علمية متكاملة تتيح لهم التفاعل المباشر مع نخبة من الأساتذة والخبراء من داخل المركز وخارجه، بما يسهم في إعداد جيل واعد قادر على التعامل بوعي مع البيانات العلمية وتحويل مخرجات الأبحاث إلى معرفة تطبيقية تخدم مجالات الطاقة المستدامة والمياه والمواد المتقدمة.

وقد حظيت المدرسة الصيفية بإقبال واستجابة واسعة من المجتمع الأكاديمي، حيث تلقت طلبات إجماليها 1,147 متقدمًا من مختلف التخصصات والمراحل الأكاديمية؛ إذ شكل طلاب المرحلة الجامعية 65.6% من المتقدمين، وطلاب الماجستير 19.2%، وطلاب الدكتوراه 15.3%، وهو ما يبرز اهتمام الشغوفين بالبحث العلمي بمجالات المواد النانومترية وتطبيقاتها بدءًا من المراحل المبكرة وحتى الدراسات العليا. 

وبناءً على معايير دقيقة تتناسب مع الأهداف والبرنامج العلمي، تم اختيار 80 مشاركًا فقط في هذه النسخة، بواقع 40 طالب ماجستير، و26 طالب دكتوراه، و14 طالب بكالوريوس، لضمان بيئة تفاعلية متعددة المستويات.

كما شهدت الفعالية تمثيلًا جغرافيًا ومؤسسيًا متنوعًا وشاملًا، بمشاركة باحثين وطلاب من مختلف الجامعات والمؤسسات المصرية، منها جامعات القاهرة، وعين شمس، والأزهر، وأسيوط، وأسوان، وقنا، والأقصر، وحلوان، والمنوفية، والزقازيق، وطنطا، والمنصورة، وبنها، وقناة السويس، والمنيا، والفيوم، ودمنهور، ومدينة السادات، والعلمين الدولية، والنيل، ومدينة زويل، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى هيئات ومراكز بحثية متخصصة مثل المركز القومي للبحوث، ومركز بحوث وتطوير الفلزات، وهيئة الطاقة الذرية المصرية، ومعهد بحوث البترول.

وقدمت المدرسة برنامجًا مكثفًا اشتمل على أكثر من 20 محاضرة ونشاطًا علميًا حول طرق تحضير وتوصيف المواد النانوية وتطبيقاتها الحديثة في مجالات تخزين وتحويل الطاقة، والخلايا الشمسية، والبطاريات، والمكثفات الفائقة، وإنتاج الهيدروجين، مع التركيز المكثف على الجوانب المتقدمة لفهم وتحليل البيانات العلمية الناتجة عن تقنيات التوصيف واستخراج نتائج دقيقة تُسهم في تقييم أداء وتطوير تلك الأنظمة بشكل عملي وفعال.

المركز القومي للبحوث القومي للبحوث التعليم العالي

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