قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الثانوية الأزهرية .. فتح باب التظلمات من النتيجة 19 سبتمبر ولمدة 60 يومًا
الزمالك يتصدر الدوري مؤقتا.. وبيراميدز يبحث عن الفوز الخامس أمام الشرقية إنبي
زوجة سامح حسين تكشف تطورات حالته الصحية: «لسه في الرعاية»
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تعتبر معبرًا لتولي الوظائف في الدولة المصرية
الأرصاد: أمطار فى عدة مناطق رغم ارتفاع درجات الحرارة .. ونصائح للمواطنين
الملك المصري يواصل كتابة التاريخ.. ماذا قدم صلاح ليصبح ضمن كبار صناع الأهداف في العالم منذ 2020؟
صفحة مزيفة باسم "المجتمعات العمرانية" تروج لوحدات في 6 أكتوبر.. تحذير للمواطنين
الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدورة رقم 6 للجهات والهيئات القضائية
الدكتور زاهي حواس يحصل على الدكتوراه الفخرية الـ13 من «جامعة شنغهاي»
الجيش السوداني يسيطر على منطقة الممسوكة شمال كردفان
100 عام إذاعة و66 عامًا على انطلاق التليفزيون.. «المسلماني»: رقمنة تراث ماسبيرو أهم عملية إنقاذ للأرشيف الوطني المصري
كواليس مُحاكمة المتهم بوضع كاميرا على غرفة فتاة في التجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم العالي: تصعيد أفضل الفرق للمستوى الوطني في مسابقة "نُعيد.. نُبدع.. نَبني" لإدارة المخلفات

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
نهلة الشربيني

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان، انتهاء مرحلة التصفيات الداخلية للنسخة الأولى من مسابقة "نُعيد.. نُبدع.. نَبني" لإدارة المخلفات الجامعية، وتأهل أفضل الفرق من الجامعات والمعاهد المشاركة للمنافسة على المستوى الوطني، بهدف تشجيع الطلاب على تطوير حلول ابتكارية ومستدامة لإدارة المخلفات داخل الحرم الجامعي، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص للابتكار وريادة الأعمال.

وشهدت التصفيات الداخلية، التي استمرت على مدار شهر، تنظيم مسابقات وهاكاثونات داخل الجامعات والمعاهد المشاركة، أتاحت للطلاب عرض أفكارهم ونماذجهم الابتكارية والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات لتطوير حلول متكاملة ومستدامة، وأسفرت عن اختيار وتصعيد أفضل ثلاثة فرق بحد أقصى من كل جامعة أو معهد للانتقال إلى المرحلة الوطنية، التي تتضمن تقييم المشروعات وتطوير نماذجها الأولية، وصولًا إلى المنافسات النهائية وإعلان الفائزين وتوزيع الجوائز.

وتنوعت المشروعات والأفكار المتأهلة بين أربعة مسارات رئيسية، تشمل التقنيات الذكية لرصد المخلفات وجمعها وفرزها وتصنيفها، والابتكار الهندسي وإعادة التدوير وإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، والتصميم الإبداعي وحملات التوعية والتواصل المجتمعي، إلى جانب نماذج الأعمال الخضراء ودراسات الجدوى وتحقيق العائد الاقتصادي، بما يعكس تنوع الحلول الطلابية وتكامل أبعادها التكنولوجية والبيئية والاقتصادية.

وأكد د.تامر حمودة، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن المسابقة تمثل نموذجًا عمليًا لتوجيه الطاقات الابتكارية لدى طلاب الجامعات والمعاهد نحو التعامل مع تحديات واقعية، وتحويل قضية إدارة المخلفات الجامعية إلى مجال واعد للابتكار وتطوير الحلول التكنولوجية والهندسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن التصفيات الداخلية أتاحت للطلاب فرصة حقيقية للتجريب والعمل الجماعي وتطوير أفكارهم، وصولًا إلى اختيار الفرق التي ستمثل جامعاتها ومعاهدها في المرحلة الوطنية.

وأضاف حمودة أن الصندوق يستهدف بناء مسار متكامل لرعاية المشروعات الواعدة لا يتوقف عند المنافسة وإعلان الفائزين، وإنما يمتد إلى تدريب الفرق المتأهلة وتطوير نماذجها الأولية وتوفير فرص الاحتضان والدعم الفني والريادي، بما يساعد على تحويل الأفكار المتميزة إلى حلول قابلة للتطبيق ومشروعات وشركات ناشئة قادرة على الإسهام في إدارة منظومة المخلفات داخل الجامعات والتوسع مستقبلًا على المستويين المحلي والقومي.

ومن جانبه، أكد د.كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بحلوان، أن المسابقات والهاكاثونات الطلابية تمثل بيئة مهمة لاكتشاف المواهب وتنمية مهارات الابتكار والعمل الجماعي وإدارة المشروعات، مشيرًا إلى أن المسابقة أتاحت للطلاب التعامل مع تحدٍ حقيقي داخل البيئة الجامعية، وتقديم أفكار وحلول تجمع بين الجانب العلمي والتطبيقي والبعد البيئي والمجتمعي، مؤكدًا أهمية مواصلة دعم الفرق المتأهلة وتوفير البيئة المناسبة لتطوير أفكارها وتحويلها إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ.

ومن جانبه، أوضح د.مصطفى أمين، مدير المسابقة بالصندوق، أن التصفيات الداخلية أظهرت تنوعًا في أفكار الطلاب والحلول المقترحة للتعامل مع المخلفات الجامعية، موضحًا أن المسابقة تركز على أربعة مسارات متكاملة تشمل التقنيات الذكية، والابتكار الهندسي وإعادة التدوير، والتصميم الإبداعي والتوعية المجتمعية، ونماذج الأعمال الخضراء، بما يتيح للطلاب تقديم حلول تجمع بين الابتكار والأثر البيئي والجدوى الاقتصادية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تدريب الفرق المتأهلة وتطوير نماذجها الأولية استعدادًا للمنافسات النهائية.

جدير بالذكر أن مسابقة "نُعيد.. نُبدع.. نَبني" تأتي في إطار جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع طلاب الجامعات والمعاهد على توظيف العلوم والتكنولوجيا والإبداع في مواجهة التحديات البيئية والتنموية، ونشر ثقافة الاستدامة والاقتصاد الأخضر، وربط الابتكار الطلابي باحتياجات المجتمع وسوق العمل.

التعليم العالي وزارة التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

خوان بيزيرا

3 ملايين دولار كاش.. الغندور يكشف الكواليس الأخيرة في صفقة بيزيرا

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

اندلاع حريق في مصنع ذخائر سلوفاكي خلال أعمال إعادة الإعمار

المحللة السياسية والمحامية الأمريكية إيرينا تسوكرمان

سياسية أمريكية لـ صدى البلد: زيارة بن سلمان للقاهرة تعكس تنسيقًا سعوديًا مصريًا لمواجهة تهديدات البحر الأحمر

صورة أرشيفية

يمنيون يفرون بالقوارب إلى أفريقيا هربًا من اتساع رقعة القتال في البحر الأحمر

بالصور

بفستان من الدنيم.. هايدي كرم تتألق بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد