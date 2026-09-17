«دخل ينقذ أخاه.. فدخل الأب وراءه ثم توالى سقوط الباقين».. مأساة أسرة كاملة داخل معمل مخللات بالأقصر

تحولت محاولة لإنقاذ أحد أفراد أسرة كانت تعمل داخل معمل مخللات خاص بها بقرية المريس بمركز ارمنت غرب الأقصر، إلى مأساة انتهت بوفاة 6 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، بعدما سقط أحد أفراد الأسرة داخل خزان متصل ببيارة، دون أن يدرك باقي أفراد الأسرة وجود مصدر كهربائي تسبب في صعقه.

وبحسب المعلومات الأولية حول الواقعة، كان أفراد الأسرة يعملون في مشروع صغير خاص بهم لتصنيع المخللات، وداخل موقع العمل خزان مياه كبير متصل ببيارة، وأثناء وجودهم بالمعمل لاحظ أحدهم وجود عطل أو مشكلة بالخزان، فتوجه لفحص الأمر.

وفور وصوله إلى الخزان، تعرض للصعق الكهربائي وسقط بداخله، الأمر الذي دفع شقيقه إلى التوجه نحوه لمحاولة إنقاذه، ثم تبعه والده، قبل أن يتوالى دخول باقي أفراد الأسرة إلى المكان، بعدما اعتقدوا أن الشخص الأول سقط داخل الخزان ويحتاج إلى من ينقذه.

ولم يكن أفراد الأسرة يعلمون أن الخزان أصبح مصدر خطر بسبب وجود كهرباء، لتتكرر المأساة واحدا تلو الآخر، ويسقط عدد منهم داخل الخزان أثناء محاولاتهم إنقاذ ذويهم، حتى ارتفع عدد الضحايا إلى 6 متوفين، بينهم الأب وأبناؤه وأفراد من الأسرة، فيما أصيب اثنان آخران.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من حامد أحمد ياسين العبادي، 62 سنة، وأحمد عبد الرحيم ياسين العبادي، 60 سنة، وجهاد أحمد عبد الرحيم ياسين، 35 سنة، وعمر أحمد عبد الرحيم ياسين، 30 سنة، ومحمد أحمد عبد الرحيم ياسين، 27 سنة، ومحمد أحمد عبد الرحيم ياسين، 25 سنة.

كما أصيب أحمد رمضان حسان محمد، 33 سنة، وشعبان محمد علي محمد، 38 سنة، ونقلا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر قد تلقت بلاغا بالحادث، وانتقلت قوات مركز شرطة القرنة إلى موقع المعمل، فيما جرى نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفيي مجمع الأقصر الطبي الدولي والكرنك الدولي.

وتواصل الأجهزة الأمنية أعمال الفحص والتحريات للوقوف على الأسباب الكاملة للحادث، وكيفية وصول التيار الكهربائي إلى موقع الخزان، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجرى ندب الطبيب الشرعي لفحص جثامين المتوفين وبيان أسباب الوفاة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن وتسليم الجثامين إلى ذويهم لدفنها بمقابر العائلة.