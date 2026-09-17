6 نعوش خرجت من بيت واحد.. الأقصر تودع ضحايا مأساة الصعق الكهربائي في جنازة مهيبة

في مشهد خيم عليه الحزن، شيع أهالي قرية المريس التابعة لمركز ارمنت غرب الأقصر، جثامين 6 من أبناء أسرة واحدة، لقوا مصرعهم في حادث الصعق الكهربائي الذي وقع داخل معمل المخللات الخاص بالأسرة، وسط حالة من التأثر بين الأهالي وأقارب الضحايا.

وحمل الأهالي جثامين الضحايا في جنازة مهيبة، ورافقوهم إلى مقابر العائلة، عقب انتهاء الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن، لتسدل القرية الستار على واحدة من أكثر الحوادث مأساوية التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة.

وكانت قد شاهدت قرية المريس مصرع أفراد الأسرة، بعدما تعرض أحدهم للصعق الكهربائي داخل خزان بموقع العمل، وحاول أفراد أسرته إنقاذه تباعا، دون أن يعلموا بوجود كهرباء، فسقط عدد منهم ضحايا أثناء محاولات الإنقاذ.

وأسفر الحادث عن وفاة حامد أحمد ياسين العبادي، 62 سنة، وأحمد عبد الرحيم ياسين العبادي، 60 سنة، وجهاد أحمد عبد الرحيم ياسين، 35 سنة، وعمر أحمد عبد الرحيم ياسين، 30 سنة، ومحمد أحمد عبد الرحيم ياسين، 27 سنة، ومحمد أحمد عبد الرحيم ياسين، 25 سنة، وفقا للبيانات الأولية.

كما أصيب أحمد رمضان حسان محمد، 33 سنة، وشعبان محمد علي محمد، 38 سنة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد انتقلت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة وأسبابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.