قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يتصدر الدوري مؤقتا.. وبيراميدز يبحث عن الفوز الخامس أمام الشرقية إنبي
زوجة سامح حسين تكشف تطورات حالته الصحية: «لسه في الرعاية»
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تعتبر معبرًا لتولي الوظائف في الدولة المصرية
الأرصاد: أمطار فى عدة مناطق رغم ارتفاع درجات الحرارة .. ونصائح للمواطنين
الملك المصري يواصل كتابة التاريخ.. ماذا قدم صلاح ليصبح ضمن كبار صناع الأهداف في العالم منذ 2020؟
صفحة مزيفة باسم "المجتمعات العمرانية" تروج لوحدات في 6 أكتوبر.. تحذير للمواطنين
الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الدورة رقم 6 للجهات والهيئات القضائية
الدكتور زاهي حواس يحصل على الدكتوراه الفخرية الـ13 من «جامعة شنغهاي»
الجيش السوداني يسيطر على منطقة الممسوكة شمال كردفان
100 عام إذاعة و66 عامًا على انطلاق التليفزيون.. «المسلماني»: رقمنة تراث ماسبيرو أهم عملية إنقاذ للأرشيف الوطني المصري
كواليس مُحاكمة المتهم بوضع كاميرا على غرفة فتاة في التجمع
مطار القاهرة يودع 47 طالبًا من أوائل طلبة الثانوية العامة إلى برلين.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإحصاء يصدر «اللمحة الإحصائية مصر 2026» بأحدث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
آية الجارحي

أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس    الموافق  17  /9 /2026 الإصـدار الجديد من كتيب " اللمحة الإحصائية مصـر 2026 " حيث يغطى هذا الإصدار أحدث المؤشرات الإحصائية في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والديموجرافية والبيئية، وذلك استجابة لمتطلبات تلك الفترة والتي تشهد تزايداً ملحوظاً في الطلب على البيانات وتعزيزاً لدور الجهاز في إتاحه البيانات الإحصائية المحدثة والدقيقة ذات الجـــودة العالـــية.  

وتعرض اللمحة الإحصائية أحدث المؤشرات التي تعكس حرص الجهاز على التكامل بين الإصـدارات العامة وذلك بإدراج أحـدث المؤشرات المتاحـة على مـدار العـام في ثلاثة توقيتات ثابته أكثرها شمولاً الكـتاب الاحصــائي السنوي "إصدار ديسمبر" الذي يحوي بيانات تفصيلية وسلاسل زمنية وثانيها كتيب مصـر في أرقام "إصدار يونيو" والذي يشمل بيانات موجزة وثالثها اللمـحة الإحصــائية "إصدار سبتمبر" ليكون نافـذة لأهـم المؤشـرات المدرجة خلال عاميين متتاليين والمقارنة بينهما.

• ويتمـيز هـذا الإصـدار بمـا يتضـمنه مــن بيانات ومؤشرات خـلال الأعوام 2023،2024،2026،2025 والتي تعكـس التغـيرات التي طـرأت على تلك الأنشـطة في شكـل مبسط على مستوى إجمالي يحقق سهـــولة وســرعــة استخراج المعلـــومات والبــيانات.

• ويأمــل الجــهاز بإتاحة هذا الإصدار توفــير احـتياجات مسـتخدمـي البيانــات من متخذي القــرار والباحثـين والأفـراد والمؤسـسات، والمنظـمات المحلـية، والإقليــــمية،والدولـــية... 

• وللإطــلاع على الإصــدار الجـديد مـن "اللمحة الإحصــائية مصر 2026" - "إصدار سبتمبر" يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للجهاز: www.capmas.gov.eg

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللمحة الإحصائية مصـر 2026 البيانات الإحصائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

خوان بيزيرا

تفاصيل جديدة في صفقة بيزيرا .. الزمالك يحصل على 7 ملايين دولار و20% من إعادة البيع

ترشيحاتنا

سيارات كهربائية 2027 في مصر

سيارات كهربائية 2027 في السوق المحلي

اكس بنج بي7 موديل 2027

مواصفات إكس بنج بي7 موديل 2027 الجديدة

مينى كانترى مان موديل 2027 في مصر

مينى كانترى مان 2027 تباع بهذه المواصفات

بالصور

بفستان من الدنيم.. هايدي كرم تتألق بإطلالة صيفية تخطف الأنظار

هايدي كرم
هايدي كرم
هايدي كرم

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد