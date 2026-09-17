محمود أبو بيه: زراعة 60 ألف شجرة و800 ألف نبتة ضمن خطة تخضير القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة تفاصيل خطة المحافظة لتنفيذ مبادرة «تخضير القاهرة»، و أهمية مشاركة مختلف الجهات وأفراد المجتمع في التوسع في أعمال التشجير والحفاظ على المساحات الخضراء .

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات المحافظة، وممثلى الجمعيات الأهلية، والمجتمع المدنى.

رئيس هيئة النظافة

ومن جانبه ، أشار العميد محمود أبو بيه رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة أن الخطة التى وضعها المكتب الهندسى بدأ تنفيذها بالفعل حيث تم زراعة ٢٨٠٠ شجرة ، وما يقرب من ٦٠٠ الف من الشجيرات والنباتات، مضيفًا أن المستهدف زراعة ٦٠ الف شجرة هذا العام بواقع ١٥٠٠ شجرة بكل حى ، بالإضافة إلى ٨٠٠ الف من النباتات والشجيرات ، حيث من المستهدف الوصول لمليون نبتة ،وسيتم زراعة عدة أنواع من بينها اكاسيا ، نيدوزا ، و كايا ، وخف الجمل ، والبونسيانا ، والخيار شمبر ، وابجاكراندا، وسيتم اختيار النباتات التى تناسب كل حى حسب طبيعته.