الصدق يسكن ملامحها.. سهير جودة تكشف سر موهبة ريهام عبد الغفور

أشادت الإعلامية سهير جودة بالفنانة ريهام عبد الغفور، معربة عن تقديرها لموهبتها وقدرتها على تقديم الشخصيات بصورة مختلفة، مؤكدة أن حضورها الفني لا يرتبط فقط بموهبتها أو عدد الأدوار المميزة التي قدمتها.

وقالت سهير جودة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هناك شيئًا يميز حضور ريهام عبد الغفور، موضحة: «هناك شيء في ريهام عبد الغفور يجعل حضورها مختلفًا؛ شيء لا علاقة له فقط بالموهبة، ولا يمكن اختصاره في عدد من الأدوار المبهرة».

وأوضحت سهير جودة أن ما يميز ريهام عبد الغفور هو الصدق والرهافة في أدائها، وقدرتها على الاقتراب من الشخصيات التي تجسدها من الداخل، ومنحها جوانبها المختلفة من ضعف وقوة وتردد وانكسار، دون أن تفقد إنسانيتها.

وأضافت: «في أدائها دائمًا مساحة للإنسان كما هو؛ بتناقضاته، وخوفه، وحاجته إلى الحب، ومحاولاته الصغيرة لأن يكون أفضل»، مشيرة إلى أن هذه التفاصيل تجعل الشخصيات التي تقدمها ريهام عبد الغفور تصل إلى القلب بهدوء وتظل عالقة في الذاكرة.

وأكدت الإعلامية أن النجاح والشهرة لم يغيّرا من بساطة الفنانة ورقتها، قائلة: «وما أجمل أن يظل الإنسان، مهما كبر اسمه ونجحت خطواته، محتفظًا بذلك القدر من البساطة والرقة والصدق».

ووجهت سهير جودة رسالة تهنئة إلى ريهام عبد الغفور، متمنية لها عامًا جديدًا يحمل لها السعادة والنجاح، قائلة: «كل سنة وريهام عبد الغفور بخير، وبنفس الروح الجميلة التي جعلت لها مكانًا خاصًا في قلوبنا. أتمنى لها عامًا يشبهها؛ هادئًا، ممتلئًا، وحقيقيًا».