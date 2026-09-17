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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ميمي جمال تكشف لصدى البلد كواليس مشاركتها في مسلسل طالع نازل (خاص )

الفنانة ميمي جمال
الفنانة ميمي جمال
أوركيد سامي

كشفت الفنانة ميمي جمال عن تفاصيل شخصيتها ضمن أحداث مسلسل طالع نازل 
مؤكدة أنها انتهت من تصوير مشاهدها في العمل، الذي تشارك في بطولته الفنانة منى زكي، مشيرة إلى أن الشخصية التي تقدمها تحمل العديد من المفاجآت خلال تطور الأحداث.

وقالت ميمي جمال، في تصريح خاص لـ«صدي البلد 
»، إنها تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية والدة منى زكي، موضحة أن طبيعة الدور مختلفة وتحمل العديد من التفاصيل التي ستظهر للجمهور تدريجياً مع عرض الحلقات.

وأوضحت أن الشخصية التي تقدمها هي أم جديدة في تركيبتها وطريقة تعاملها مع ابنتها، لافتة إلى أنها قد تكون قاسية عليها في بعض المواقف، وهو ما يضيف أبعاداً مختلفة للعلاقة بين الشخصيتين ويجعلها جزءاً مهماً من تطورات الأحداث.

وأضافت ميمي جمال أن مسلسل «طالع نازل » يحمل العديد من المفاجآت على مستوى القصة والشخصيات، مؤكدة أن الجمهور سيكتشف تفاصيل جديدة مع تقدم الحلقات، وهو ما يجعل العمل مختلفاً في أحداثه وتركيبته الدرامية.

وعن كواليس العمل، أعربت ميمي جمال عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في المسلسل، مشيدة بأجواء التصوير والتعاون مع فريق العمل، وقالت: «أنا سعيدة جداً بالعمل مع كل طاقم العمل»، مؤكدة أن التجربة كانت مميزة بالنسبة لها.

وتنتظر ميمي جمال عرض مسلسل «طالع نازل »، وسط حالة من الترقب لمعرفة تفاصيل الشخصيات والعلاقات التي تجمع بينها، خاصة أن العمل يتضمن مجموعة من المفاجآت التي تكشفها الأحداث تباعاً.

يشارك في بطولة مسلسل طالع نازل إلى جانب منى زكي ومحمد شاهين ومريم الخشت، كل من ميمي جمال، وليلى عز العرب، وحمزة دياب، والمسلسل من إخراج هاني خليفة، وتأليف سماء أحمد عبد الخالق وإنجي القاسم.

الفنانة ميمي جمال اخبار الفن نجوم الفن

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